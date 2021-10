Age of Empires IV está siendo realizado por Relic Entertainment junto a Microsoft. | Fuente: Microsoft

Age of Empires es uno de los juegos más importantes de la historia de PC. La saga de Microsoft ha servido no solo de entretenimiento, sino también como una fuente de historia universal y este 28 de octubre regresará con una nueva entrega original: Age of Empires IV.

En desarrollo por más de 4 años, Age of Empires IV es un cambio visual y en jugabilidad para la franquicia, por lo que es un gran riesgo que está tomando Microsoft junto con Relic Entertainment, pero que emerge sobre la base del Age of Empires II, uno de los títulos más importantes de la saga.

Por lo mismo, los jugadores volverán a jugar las campañas de Juana de Arco o Genghis Khan pero desde otras perspectivas, con nuevas misiones por realizar. Asimismo, estará acompañado de impactantes cinemáticas que documentarán este suceso.

Pero hay cambios varios que harán que la nueva fórmula no se sienta una copia. Visualmente el juego es completamente nuevo, teniendo nuevas perspectivas de gráficos, nuevos detalles en la construcción de edificios, nuevas formas de combates.

Donde radica el principal cambio es en cómo se llevan las civilizaciones. Aunque solo están siendo lanzadas 8 inicialmente, estas se comportan de manera diferente y marcada, cada una con sus características únicas que harán que su elección se convierta en una decisión importante.

Podrás jugar en línea con tus amigos o contra otras personas del mundo a través de la PC, sin ningún cargo adicional. Además que se esperan nuevos DLC a futuro que complementen la experiencia.

Preciode lanzamiento de Age of Empires IV

Age of Empires IV sale a la venta este jueves 28 de octubre a un precio de 102 soles para Steam y 200 soles para Microsoft Store. Sin embargo, te puede costar solo 1 dólar si eres usuario nuevo del Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de Microsoft que entrega más de 100 juegos (incluido los de lanzamiento de Xbox) por 10 dólares mensuales.

Requisitos para PC de Age of Empires IV

Requisitos mínimos

CPU: Ryzen 5 2400G o Intel i5-6300U

GPU: RX Vega 11 o HD 520 (curioso que no metan las MX de NVIDIA)

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 50 GB

Requisitos bajos

CPU: Ryzen 3 1300X o i5-4460T

GPU: HD 7950 o GTX 760

VRAM: 2 GB

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 50 GB

Requisitos recomendados

CPU: Ryzen 5 2600 o i5-8400

GPU: RX 570 o GTX 970

VRAM: 4 GB

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 50 GB

Requisitos ideales

CPU: Ryzen 5 3600 o i7-9700

GPU: RX 5700 XT o RTX 2070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 50 GB

