Nvidia anuncia la GTX 1660 Ti, la tarjeta de video sucesora de la GTX 1060

Los precios de la GTX 1660 Ti variará entre los $279 hasta los $300 en Estados Unidos. | Fuente: Nvidia

Poco tiempo después del lanzamiento de las tarjetas de video de la serie 20 y la inclusión de la innovadora tecnología de Ray Tracing, Nvidia se dio cuenta que esta potente característica no era muy demandada, por lo que nació este modelo como puente de la serie 10 y la serie 20, teniendo en mente a aquellos usuarios que no tienen necesidad de efectos de iluminación y refracción de luz adicionales, que no todos los juegos aprovechan.

El rendimiento en comparación a la GTX 1060 de 6 GB es más que considerable. | Fuente: Nvidia.

La primera impresión de este modelo es que nación con el único motivo de ser la principal competencia de la RX 590 de AMD debido a que posee un rendimiento similar a la potente GTX 1070 de la generación pasada y tiene un costo igual al de la RX 590, que inclusive es 10 a 15% menos potente que la 1660 Ti.

En relación con la 1060, su modelo “antecesor” en cuestiones de potencia, la 1660 Ti tiene una considerable mejora, juegos como Wolfenstein corren con 50% mejor rendimiento y en líneas generales, todos los títulos modernos tienen una mejora de 30 a 35% en promedio.

Se reveló que el 64% de jugadores con tarjetas NVIDIA tiene una GTX 960 o menos. Esto se puede traducir en un desempeño gráfico igual o inferior al de una consola (dependiendo de qué procesador tenga).

2/3 de los usuarios utilizan la GTX 960 o modelos anteriores. | Fuente: Nvidia

NVIDIA continúa dando soporte con sus drivers incluso a versiones beta o early access de juegos, además de continuas mejoras. Además, Nvidia promete mejoras de rendimiento basadas íntegramente en la optimización de los drivers, afirma también que en el pasado se han logrado mejoras de hasta 10% de rendimiento de este modo.

Adicionalmente, todos los modelos lanzados por las diferentes marcas serán de 6 GB y no habrá una Founders Edition.

El principal atractivo de este nuevo modelo es el precio altamente competitivo que tiene, con modelos con precios desde $275 a $300 dependiendo del fabricante, la GTX 1660 Ti es una poderosa alternativa a la RX 590 de AMD, la cual logra derrotar con casi un 10 a 15% de superioridad.

Como nota final, resta únicamente considerar el precio que este nuevo modelo tendrá en el mercado nacional; recordemos que la Radeon VII tiene un precio de venta menor a su equivalente, la Nvidia 2080. La RX 590 tenía un precio aproximado de S/.1399, asimismo, es bastante difícil de conseguir, mientras que la GTX 1660 Ti tiene un costo aproximado de S/1417, prácticamente lo mismo.

