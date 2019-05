Tras anuncio de League of Legends para celulares, Tencent abandona a Arena of Valor

Tencent es una de la compañías de entretenimiento digital más grandes en China, es poseedora de Riot Games y usando sus licencias y mecánicas creó Honour of Kings, un MOBA extremadamente similar a League of Legends publicado en territorio chino, el cual es recauda millones de dólares diariamente. Honour of Kings fue lanzado en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica como Arena of Valor, pero sus resultados en recaudación no han sido ni de lejos igual de explosivos que los de su versión China.

Mientras que Honour of Kings recauda 3 millones de dólares al día en territorio chino, Arena of Valor apenas logró alcanzar esa cifra en todo un año. Esto ha concluido en la decisión de cerrar las divisiones de marketing de Estados Unidos y Europa, en efecto, es como si Tencent hubiese desahuciado a Arena of Valor al desarmarlo de este modo.

Finalmente, esta noticia se separa por apenas días del anuncio del lanzamiento de un videojuego para móviles de League of Legends, marca que es mucho más popular en este lado del globo.

