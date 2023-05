Xbox se disculpa por el fallido lanzamiento de Redfall, su nuevo juego exclusivo

El lanzamiento de Redfall no ha sido del agrado de los jugadores, quienes además de no estar contentos con su jugabilidad e historia, también lo están con los problemas técnicos que tiene.

Xbox está en un momento difícil. Además de que el Reino Unido bloquee la compra de Activision Blizzard, ahora está pasando por el accidentado lanzamiento de Redfall, uno de los juegos más anticipados de la compañía.

Es que el título de Arkane ha salido al mercado con una grave serie de problemas de rendimiento tanto para las consolas de la compañía como para PC, lo que ha provocado la ira de los jugadores.

Phil Spencer se pronuncia

Ante ello, la cabeza de la división de juegos de Microsoft, Phil Spencer, ha salido al frente de las críticas para disculparse por el hecho.

“No hay nada más difícil para mí que decepcionar a la comunidad de Xbox. He sido parte de esto durante mucho tiempo. Obviamente trabajo en Xbox, soy el jefe del negocio, tengo muchos amigos y recibo muchos comentarios, y solo para ver a la comunidad perder la confianza, estar decepcionado, estoy decepcionado, estoy molesto conmigo mismo”, mencionó a Kinda Funny Games.

“Hay problemas de calidad y estamos trabajando en ellos, pero un comentario fundamental que recibo [de las reseñas de Redfall] es que el juego no se está dando cuenta de la visión creativa que tenía para sus jugadores. Eso no se siente como un 'oye, solo retrásalo', se siente como si el juego tuviera el objetivo de hacer una cosa y cuando los jugadores realmente juegan no sienten eso”, añade.

“Decepcionamos a mucha gente esta semana con el lanzamiento del juego, pero continuaremos esforzándonos”, finaliza.

Un gran problema

Xbox tiene una parrilla de lanzamientos planeados para este 2023.

Uno de ellos era Redfall, el cual actualmente tiene una puntuación de 62 puntos sobre 100 por parte de críticos y usuarios de Metacritic.

El juego está siendo tildado de ‘genérico’, pero también la pésima optimización en las plataformas está provocando este malestar.

Esto no es un buen indicio de cara al lanzamiento de Starfield, el cual, se supone, es el título estrella para la empresa este año.