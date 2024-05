Detector de Mentiras: Clonan página web de RPP para promover falso proyecto de inversión

Actualidad Clonan página web de RPP para promover estafas. Se trata de un sitio falso usado por inescrupulosos para estafar a la gente.

En diversas redes sociales se ha difundido un enlace que conduce a una supuesta página web de RPP que anuncia una "oportunidad única de inversión" a través de un banco. Incluso se utiliza la imagen del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, para promover esta plataforma.

Que no te engañen, esto es mentira.

El enlace conduce a una página falsa que utiliza sin permiso el logo de RPP para estafar a la gente. Incluso pide que, para ganar dinero con esta supuesta "inversión", se ingresen datos personales. Algo que RPP no solicita en ninguno de sus canales oficiales.

La noticia bamba utiliza falsos testimonios de autoridades, de usuarios y hasta menciona un inexistente "Banco del Perú", pero todo se trata de un fraude.

Para identificar este tipo de enlaces y no caer en sus noticias falsas, prestemos atención a los detalles. Si te prometen dinero fácil, o no cuentan con la denominación "rpp.pe", no los abras ni los compartas. Así, tú y tu familia estarán seguros.

Que no te engañen, RPP no promociona "oportunidades de inversión" en sus canales ni en su página web. Este es un engaño creado por usuarios oportunistas que utilizan la imagen de RPP de manera ilegal.

Hasta el próximo Detector de Mentiras de RPP.