Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer

Un nuevo estudio publicado en la revista Cell el 22 de enero ha puesto de manifiesto un hallazgo significativo respecto a la relación entre el cáncer y la enfermedad de alzhéimer. Investigadores chinos han detectado una sustancia química producida por las células cancerosas, conocida como cistatina C, que podría ofrecer nuevas perspectivas para el tratamiento del alzhéimer. Durante más de 15 años, los científicos han observado un fenómeno intrigante: pacientes con alzhéimer raramente desarrollan cáncer y viceversa. Esto llevó a la hipótesis de que las células cancerosas podrían estar produciendo compuestos que protegen al cerebro del deterioro asociado con el alzhéimer. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, destacó que los datos sugieren que la cistatina C no solo impide la formación de placas de amiloide, sino que activa los mecanismos de limpieza del cerebro.