Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Videos Vital

Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer
Siguientes
Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer

Vital

Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer

Sin memoria del pasado, pero con el corazón intacto: hombre con alzhéimer le pidió matrimonio a su esposa otra vez

Vital

Sin memoria del pasado, pero con el corazón intacto: hombre con alzhéimer le pidió matrimonio a su esposa otra vez

¿Jugar una ‘pichanga’ solo los fines de semana aporta beneficios a la salud?

Vital

¿Jugar una ‘pichanga’ solo los fines de semana aporta beneficios a la salud?

¿Levantarte a las cinco de la mañana realmente mejora tu productividad?

Vital

¿Levantarte a las cinco de la mañana realmente mejora tu productividad?

Digemid actualizó advertencias para el consumo de paracetamol: ¿cuáles son las modificaciones?

La Rotativa del Aire

Digemid actualizó advertencias para el consumo de paracetamol: ¿cuáles son las modificaciones?

Estudio revela presencia del VPH de alto riesgo en restos humanos de hace 45 mil años

La Rotativa del Aire

Estudio revela presencia del VPH de alto riesgo en restos humanos de hace 45 mil años

El estudio analizó más de 1500 genes y 94 proteínas, descubriendo que la cistatina C es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y disolver las placas de amiloide, responsables de los síntomas relacionados con el alzhéimer. | Fuente: Foto: Freepik / Video: RPP

Vital

Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer

Un nuevo estudio publicado en la revista Cell el 22 de enero ha puesto de manifiesto un hallazgo significativo respecto a la relación entre el cáncer y la enfermedad de alzhéimer. Investigadores chinos han detectado una sustancia química producida por las células cancerosas, conocida como cistatina C, que podría ofrecer nuevas perspectivas para el tratamiento del alzhéimer. Durante más de 15 años, los científicos han observado un fenómeno intrigante: pacientes con alzhéimer raramente desarrollan cáncer y viceversa. Esto llevó a la hipótesis de que las células cancerosas podrían estar produciendo compuestos que protegen al cerebro del deterioro asociado con el alzhéimer. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, destacó que los datos sugieren que la cistatina C no solo impide la formación de placas de amiloide, sino que activa los mecanismos de limpieza del cerebro.

·
Siguientes
Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer

Estudio encuentra que las personas que desarrollan cáncer estarían protegidas de tener alzhéimer

Más en Vital

Explora más contenido
Ver más videos