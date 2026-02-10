Café y salud mental: dos tazas al día podrían proteger el cerebro y reducir el riesgo de demencia

Un reciente estudio publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos, JAMA, analizó el consumo de café y su relación con el desarrollo de demencia, revelando hallazgos significativos tras un seguimiento de 45 años a más de 130,000 personas. Según el informe, de las personas que participaron en el estudio, aproximadamente 11,000 desarrollaron demencia. Los resultados indicaron que aquellos que consumían al menos dos tazas de café al día presentaban un menor riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación con quienes no lo hicieron. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, explicó que, aunque el estudio mostró una asociación entre el consumo de café y una menor incidencia de demencia, no se puede afirmar que existe una relación de causa-efecto.