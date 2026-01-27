Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Videos Vital

Alzheimer
Siguientes
Alzheimer

Vital

Sin memoria del pasado, pero con el corazón intacto: hombre con alzhéimer le pidió matrimonio a su esposa otra vez

¿Jugar una ‘pichanga’ solo los fines de semana aporta beneficios a la salud?

Vital

¿Jugar una ‘pichanga’ solo los fines de semana aporta beneficios a la salud?

¿Levantarte a las cinco de la mañana realmente mejora tu productividad?

Vital

¿Levantarte a las cinco de la mañana realmente mejora tu productividad?

Digemid actualizó advertencias para el consumo de paracetamol: ¿cuáles son las modificaciones?

La Rotativa del Aire

Digemid actualizó advertencias para el consumo de paracetamol: ¿cuáles son las modificaciones?

Estudio revela presencia del VPH de alto riesgo en restos humanos de hace 45 mil años

La Rotativa del Aire

Estudio revela presencia del VPH de alto riesgo en restos humanos de hace 45 mil años

Dormir menos de siete horas podría reducir años en nuestra vida, según estudio

La Rotativa del Aire

Dormir menos de siete horas podría reducir años en nuestra vida, según estudio

El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que afecta las funciones cognitivas, incluyendo la memoria. | Fuente: Freepik (Referencial)

Vital

Sin memoria del pasado, pero con el corazón intacto: hombre con alzhéimer le pidió matrimonio a su esposa otra vez

Un reciente relato publicado en el Washington Post ha llamado la atención sobre el impacto de las emociones y los sentimientos en pacientes con Alzhéimer. La historia se centra en Michael O'Reilly, un hombre de 78 años que padece esta enfermedad desde hace seis años, y su esposa Linda Feldman, de 77 años. La pareja lleva casi 40 años de casados, y aunque Michael ha perdido gran parte de su memoria, su amor por Linda parece intacto. Las enfermeras del hogar de reposo donde reside Michael han observado que cada vez que Linda lo visita, la reacción de él es notable. En una de estas visitas, Michael sorprendió a Linda al arrodillarse y pedirle que se casara con él nuevamente, sin recordar que ya eran marido y mujer. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, señaló que el amor y las emociones están profundamente enraizados en el cerebro, y pueden persistir a pesar de las pérdidas cognitivas acumuladas.

·
Siguientes
Alzheimer

Sin memoria del pasado, pero con el corazón intacto: hombre con alzhéimer le pidió matrimonio a su esposa otra vez

Más en Vital

Explora más contenido
Ver más videos