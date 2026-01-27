Sin memoria del pasado, pero con el corazón intacto: hombre con alzhéimer le pidió matrimonio a su esposa otra vez

Un reciente relato publicado en el Washington Post ha llamado la atención sobre el impacto de las emociones y los sentimientos en pacientes con Alzhéimer. La historia se centra en Michael O'Reilly, un hombre de 78 años que padece esta enfermedad desde hace seis años, y su esposa Linda Feldman, de 77 años. La pareja lleva casi 40 años de casados, y aunque Michael ha perdido gran parte de su memoria, su amor por Linda parece intacto. Las enfermeras del hogar de reposo donde reside Michael han observado que cada vez que Linda lo visita, la reacción de él es notable. En una de estas visitas, Michael sorprendió a Linda al arrodillarse y pedirle que se casara con él nuevamente, sin recordar que ya eran marido y mujer. El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, señaló que el amor y las emociones están profundamente enraizados en el cerebro, y pueden persistir a pesar de las pérdidas cognitivas acumuladas.