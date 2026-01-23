¿Jugar una ‘pichanga’ solo los fines de semana aporta beneficios a la salud?

Un reciente estudio publicado en la revista BMJ Medicina y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Harvard ha revelado resultados significativos acerca de la relación entre la actividad física y la mortalidad. Este seguimiento de más de 110 000 personas durante 30 años ha permitido a los investigadores observar y analizar la relación entre distintos tipos de ejercicio y la incidencia de enfermedades graves, tales como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer. El Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, señaló que aquellos que solo realizan ejercicio ocasionalmente, como participar en un partido de fútbol los fines de semana, pueden enfrentarse a un mayor riesgo de lesiones y problemas de salud. “Hacer una ‘pichanguita’ a la semana puede hacer más daño que beneficio”, indicó.