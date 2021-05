El cáncer de tiroides se ha convertido en la neoplasia endocrina maligna más común. En todo el mundo se producen más de 567.000 nuevos casos de cáncer de tiroides al año, y se estima que más de 41.000 personas mueren a causa de la enfermedad por año.

Además, se le considera como el sexto cáncer más frecuente en las mujeres, sobre todo en la población femenina cuyas edades oscilan entre 20 a 34 años. Un 2 % de los casos, aproximadamente, ocurre en niños y adolescentes.

Si bien existen 5 tipos de cáncer de tiroides, los tipos de cáncer de tiroides papilar, folicular y de células de Hürthle se clasifican como cáncer de tiroides diferenciado (CDT) y representan aproximadamente el 94% de todos los casos de este tipo.

En la actualidad, la cirugía es la primera opción de tratamiento para la extirpación de parte o de la totalidad de la glándula tiroides. Después de la cirugía, en muchos pacientes, pero no en todos, el tejido tiroideo restante se puede destruir mediante la terapia con yodo radiactivo en el cáncer de tiroides diferenciado. El problema surge cuando la enfermedad está en estado metastásico y/o presenta resistencia al yodo radiactivo, asociándose a reducción de la tasa de supervivencia del paciente. En el cáncer de tiroides de origen folicular, 5 a 10% de los casos desarrollarán metástasis; y se estima que alrededor del 60-70% de estos casos metastásicos se volverán resistentes al yodo radiactivo.

No obstante, en la última década con el surgimiento de tratamientos oncológicos de mayor precisión se cuenta con un mayor conocimiento de la dinámica de desarrollo de estos tumores, y algunos de los casos de cáncer de tiroides ahora también pueden tratarse en función de su alteración genómica específica.

Necesidad insatisfecha

Hasta la fecha, los pacientes refractarios al RAI (Iodo Radiactivo) solo han tenido una esperanza de vida de 3-5 años2. Además, solo el 10 por ciento de los pacientes este tipo sobreviven 10 años después del diagnóstico, frente al 60 por ciento de los pacientes que responden al tratamiento con RAI3 (Iodo Radiactivo). La quimioterapia tiene tasas de respuesta / supervivencia bajas y una toxicidad significativa en los pacientes refractarios al RAI, lo que los deja en la necesidad de nuevas opciones de tratamiento.

