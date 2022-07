Cirugía plástica: ¿De qué manera la percepción de una selfie está afectando en esta especialidad quirúrgica?

Noticia relacionada

Una buena cantidad de jóvenes se han acercado a mi consultorio buscando una rinoplastia o alguna otra cirugía plástica luego de haberse tomado repetidas selfies en las que se percibieron con algún "defecto" que la cámara frontal del celular les mostró. Pero esa selfie no les brinda una imagen real, ya que presentan distorsiones en el tamaño y la percepción de los rasgos faciales, un efecto que podría estar impulsando un aumento en las solicitudes de cirugía plástica, según muestra un estudio de abril de 2022.

La investigación publicada en Plastic and Reconstructive Surgery, revista de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS, EE. UU.), titulada "Tamaño y percepción de los rasgos faciales con fotografías selfie, y su implicación en la rinoplastia y cirugía plástica facial" reveló distorsiones significativas en la percepción de los rasgos faciales al tomar una selfie en comparación con fotografías tomadas en una clínica de cirugía plástica.

Para investigar cómo las selfies pueden alterar la percepción de la apariencia, el doctof Amirlak, jefe de la investigación, y sus colegas trabajaron con 30 voluntarios: 23 mujeres y 7 hombres. Los investigadores tomaron tres fotografías de cada persona: una de 30 cm y 45 cm de distancia con un celular para simular selfies tomadas con el brazo doblado o recto, y una tercera a 1.5 m con una cámara réflex digital de lente única, que generalmente se usa en clínicas de cirugía plástica. Las tres imágenes fueron tomadas en la misma sesión bajo condiciones de iluminación estándar.





RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN



La longitud nasal fue, en promedio, un 6,4 % más larga en selfies de 30 cm en comparación con la fotografía clínica, y un 4,3 % más larga en selfies de 45 cm en comparación con la fotografía clínica. El ancho de la base alar no cambió significativamente en ninguno de los conjuntos de selfies en comparación con la fotografía clínica. La relación entre la base alar y el ancho facial representa el tamaño de la nariz en relación con la cara. Esta proporción disminuyó un 10,8 % al comparar selfies de 30 cm con la fotografía clínica y disminuyó un 7,8 % al comparar selfies de 45 cm con la fotografía clínica.

En conclusión, sí hay distorsiones en cómo la gente percibe ciertas características faciales al tomarse una foto con la cámara frontal de un celular, distorsiones que no se reflejan de la misma forma al tomar la foto con la cámara de una clínica de cirugía plástica. Gracias a estos datos, un cirujano y su paciente podrán tener una conversación más precisa y objetiva antes de cualquier intervención estética.

Por eso recomiendo que antes de someterse a una cirugía, converse bien con su médico, no confíe en la versión de usted que le muestra una selfie, porque lo más probable es que usted no se vea así. Su cirujano, lo guiará en lo que es mejor para usted, lo que puede incluir, no cambiar nada.

(1) Pressler, M., Kislevitz, M., Davis, J. et al (abril, 2022). Size and Perception of Facial Features with Selfie Photographs, and Their Implication in Rhinoplasty and Facial Plastic Surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 149 (4), 859-867





NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, representantes o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.

NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Qué medidas se tomaron desde la aparición de los primeros casos de la viruela del mono?





La viruela símica es una zoonosis vírica (enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas) que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, la viruela símica se ha convertido en el ortopoxvirus más importante para la salud pública, señala la Organización Mundial de la salud. Esta mañana el doctor Elmer Huerta nos explica qué se hizo para controlar la expasión de la viruela del mono desde su aparición.