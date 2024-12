¿Cómo se explica desde el punto de vista científico el fenómeno de los drones que se han visto en Estados Unidos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde el 13 de noviembre, una de las noticias que más se ha difundido en Estados Unidos fue la aparición de drones en el cielo. Primero en Nueva Jersey y luego en Nueva York, California y otras zonas de EE. UU. Este avistamiento de drones empezó a diseminarse muy rápidamente en las redes sociales. Esto fue de tal magnitud que, incluso, ha propiciado la intervención del FBI, la CIA y hasta del presidente electo Donald Trump en uno de sus discursos.



¿Qué se sabe del avistamiento de drones en Estados Unidos?

El comienzo de esta historia tiene lugar el 13 de noviembre, fecha en la que el trabajador de un sitio militar en Nueva Jersey avistó en medio de la noche una luz extraña sobrevolando el lugar. Sospechando que podría tratarse de un dron, el individuo grabó el hecho y lo reportó a sus jefes.



La noticia se filtró rápidamente a la prensa y comenzaron a salir reportes de más personas que aseguraban haber visto supuestos drones cerca al sitio militar en Nueva Jersey. Poco tiempo después, las redes sociales se inundaron de videos e imágenes de luces sobrevolando otras áreas de Estados Unidos, como Nueva York y California.



Los frecuentes avistamientos de misteriosas luces brillantes en el cielo incluso han provocado teorías de conspiración de que se tratarían de visitantes de otro mundo. No obstante, esta semana el FBI ha publicado un comunicado en el que sugiere que la mayoría de los casos reportados corresponden a drones comerciales legales, aficionados y dispositivos oficiales. Asimismo, se indica no haber encontrado elementos anómalos que representen amenazas a la seguridad pública o nacional.

El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, comienza diciendo que este reciente suceso está relacionado con "el sesgo de confirmación", un fenómeno cognitivo que consiste en la tendencia de las personas a buscar o interpretar información de manera que confirme sus creencias o hipótesis preexistentes, mientras ignoran o desestiman evidencia que podría contradecirlas.



"La mente humana es muy propensa a creer lo que quiere creer. Si tú quieres creer en algo, lo vas a creer y no vas a creer lo que no va en línea con lo que tú quieres creer, eso se llama el sesgo de confirmación", indicó el médico en Espacio vital. "Ese es uno de los elementos más importantes en esto que se llama psicología de masas y psicología personal: si tú crees en algo, vas a buscar siempre información que alimente tus creencias y vas a eliminar la información que vaya en contra de tus creencias. Eso se ve en el campo de la música, de la política, de los deportes, etc.", añadió.



El Dr. Huerta compara este fenómeno de los drones con lo que ocurrió el 30 de octubre de 1938 en Nueva Jersey, cuando la estación de radio CBS transmitió un programa radiofónico basado en la novela de Herbert George Wells, La guerra de los mundos.



La narración del actor y director de cine Orson Welles provocó miedo entre miles de personas que salieron atemorizadas de sus casas, creyendo que el mundo estaba siendo invadido por un ejército de alienígenas.



"La gente se lo creyó y empezó a entrar en pánico, dado que nuestra mente humana es muy susceptible a creer lo que quiere creer y ha de rechazar lo que quiere rechazar", sostuvo el asesor médico de RPP.

Las redes sociales se inundaron de videos e imágenes de luces sobrevolando Nueva Jersey y otras zonas de Estados Unidos | Fuente: RPP