Quemaduras en celebraciones de Navidad y Año Nuevo: ¿Qué hacer?

Si usted alguna vez tuvo que visitar la sala de emergencia de un hospital o clínica en época de fiestas como en Navidad y Año Nuevo, habrá notado que, del total de pacientes, varios presentaron problemas por quemaduras. Es en estas fechas que los accidentes por quemaduras aumentan notoriamente principalmente a causa de la manipulación de pirotécnicos. Otras formas de quemaduras tambíen son eléctricas (enchufes sobrecargados), líquidos o aceites calientes, etc. Lamentablemente, la gran mayoría de afectados son los niños. Por ejemplo, se estima que del total de pacientes con quemaduras que recibe el servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, alrededor del 70% son niños.

¿Cómo reconocer la gravedad de una quemadura?

El grado de la quemadura determinará el grado de atención médica necesaria.

1er grado: Estas son quemaduras leves. La piel se presenta enrojecimiento y no arde mucho.

2do grado: Además de enrojecimiento, la piel presenta ampollas y arde.

3er grado: Esta es una quemadura muy grave. Puede haber un gran avance hacia las capas profundas de la piel y destrucción de tejidos (músculo, nervios, etc.). Podría afectar, incluso, los huesos.

Las quemaduras de 1er grado, pueden atenderse en casa. La de 2do grado, dependiendo de la gravedad, puede iniciar su tratamiento en casa y asistir a un centro médico. La quemadura de 3er grado, no puede atenderse en casa, tiene que llevar al paciente de emergencia a un hospital o clínica.

¿Qué hacer ante una quemadura leve?

El primer nivel de atención es en la casa. Es muy importante que ante una quemadura no cubra la zona afectada y la sumerja en agua fria (no helada, sólo fría.. tal como sale del grifo) por un periodo no menor de 45 minutos. Repito, sumergir INMEDIATAMENTE la zona afectada en agua fría por no menos de 45 minutos. Esto evitará que el calor avance hacia las capas interiores de la piel y provoque una quemadura más severa.

Si la quemadura está en zonas “complicadas”, como el cuello, el pecho, la espalda, la cara, etc….. ingrese a la ducha fría. Esto mismo aplica para los niños. Comprendo que meter a un niño al agua fría podría ser un reto, pero más vale un momento de agua fría que una marca de quemadura en el cuerpo para toda la vida.

¿Qué NO HACER ante una quemadura?

No cubra la zona afectada, no aplique NADA, ni cremas, ni tomate, ni aceites, ni nada!. Si usted cubre la quemadura, evitará que la piel pueda liberar el calor excesivo que recibió y empeorará el caso.

No desprenda la ropa de una persona que se ha quemado.

No coloque hielo. El hielo, lejos de “enfriar” una quemadura, la agrava más. El hielo puede lesionar la piel aún más.

Ultimas sugerencias

Por favor, asegúrese de que los niños no manipulen artefactos pirotécnicos, estén lejos de la cocina y que los líquidos calientes (leche, agua, etc.) estén fuera de su alcance.

¡Celebremos estas fiestas sin accidentes!