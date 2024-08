Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada año fallecen casi 3 millones de personas debido al consumo de alcohol y drogas, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el ‘Informe de situación mundial sobre el alcohol y la salud y el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias’, el cual revela que 2.6 millones de muertes al año son producidas por el consumo de alcohol y 0.6 millones de muertes por el consumo de drogas psicoactivas.



De estas 2.6 millones de muertes, el 61 % son por enfermedades crónicas, destacando las enfermedades del corazón y el cáncer; el 28 % por accidentes u homicidios; y el 11 % por infecciones como por ejemplo la tuberculosis y el VIH. El nuevo reporte indica que el 13 % de todas las muertes ocurren en jóvenes de entre 20 y 39 años.

El reciente informe de la OMS ofrece una actualización basada en datos del año 2019 sobre el impacto del consumo de alcohol y drogas en la salud pública y la situación del consumo de alcohol y el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias en todo el mundo. Este revela que 400 millones de personas estarían viviendo con un trastorno relacionado al alcohol, de las cuales poco más de la mitad (209 millones) tienen alcoholismo o dependencia al alcohol.

El informe de la OMS ofrece una actualización basada en datos del año 2019 | Fuente: RPP

Salud EL reporte de la OMS debe llevar a la sociedad a reflexionar sobre los males que puede producir el consumo desmesurado del alcohol

El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, mencionó en el segmento Espacio Vital que este reporte es sumamente importante porque debe llevar a la sociedad a reflexionar sobre los males que puede producir el uso desmesurado del alcohol. "A veces no lo tomamos muy en serio (al consumo de alcohol) porque como está tan aceptado, tan usado y tan publicitado que ya se ha tomado como normal, pero reportes como este nos debe llamar a la reflexión", sostuvo.



Por otra parte, el especialista recordó a la ciudadanía que el tabaco contiene nicotina, una de las sustancias más adictivas que existe en el mundo. "La nicotina es 10 veces más adictiva que la cocaína y 15 veces más adictiva que la heroína. De tal modo que cuando un fumador no puede dejar de fumar no es porque no quiere, sino porque está adicto a una droga que se llama nicotina, eso es adicción", advirtió.

"Con el alcohol ocurre todo una serie de cosas: está socialmente aceptado, la norma social es que se sirve alcohol en todo (…) es parte de la vida. El otro aspecto es que al ser una droga de abuso legal, pues tenemos publicidad en todos lados. Esas dos grandes cosas hacen que los niños y los jóvenes empiecen (a tomar alcohol)", agregó.