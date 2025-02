Caso Alexander Callens: ¿en qué consiste el fenómeno inflamatorio causado por un virus?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensor peruano Alexander Callens ha sido diagnosticado con un problema médico que lo mantendrá alejado de las canchas por tres meses. Se ha informado que el futbolista tuvo una infección viral a comienzos de enero de este año y, a consecuencia de ello, desarrolló un problema cardíaco que lo ha llevado al reposo absoluto.



¿Cuál es el mecanismo por el cual un virus puede causar una inflamación en el cuerpo? El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, abordó el tema en Espacio Vital, dado que esto le puede ocurrir a cualquier persona en algún momento de su vida y es importante que se entienda el concepto.



El especialista precisa que los virus, que pueden ser millones en el mundo, son moléculas químicas que no se consideran seres vivos. Aunque a menudo hablamos de los virus como activos o inactivos, su "vida" se define por su capacidad de infectar células. Una vez que un virus infecta una célula, tiene la capacidad de reproducirse dentro de ella y luego salir en grandes cantidades para infectar otros seres vivos. Este ciclo de infección, reproducción y propagación es el proceso continuo por el cual los virus se mantienen.



Cuando un virus, como el de la gripe, el resfriado o el dengue, ingresa al organismo de un ser humano, es inmediatamente detectado por su sistema de defensa. Este sistema está compuesto por dos elementos principales: por un lado están los glóbulos blancos. Estos son células que actúan como un radar, escaneando el virus para determinar si ya lo han encontrado anteriormente en el organismo. Si reconocen al virus, comienza una respuesta llamada cascada inmunológica, un proceso en el que el sistema inmune se activa para combatir la infección de manera eficiente.



Los glóbulos blancos alertan al resto del sistema de defensa, indicando que el virus ya es conocido y que se sabe cómo atacarlo. Como parte de esta respuesta, se producen los anticuerpos, que son los encargados de destruir al virus y eliminarlo del organismo.



Sin embargo, hay algunos virus que tienen una mayor tendencia a no ser reconocidos o ser mal reconocidos por el sistema de defensa, lo que provoca que este no logre eliminar el virus de manera efectiva. Cuando esto sucede, el virus puede infiltrarse en ciertos tejidos, y al no haber un control adecuado, puede desencadenar una reacción inflamatoria. Durante este proceso, otras células del organismo acuden al área afectada en un intento desesperado de combatir el virus y erradicarlo. Esta lucha desencadena lo que se conoce como fenómeno inflamatorio.



"Hay unos cuantos virus que son mucho más propensos a causar este fenómeno inflamatorio, precisamente porque no fueron reconocidos por el sistema de defensa. Por ejemplo, uno de los virus 'campeones' en producir inflamación es el SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Se ha demostrado que este virus puede causar inflamación en el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos, el tracto gastrointestinal, el páncreas", contó el Dr. Elmer Huerta.



"También hay otros virus [que generan un fenómeno inflamatorio]. Por ejemplo, el virus de la gripe es conocido que causa esto. Hay otro virus especial que se llama Epstein-Barr que causa la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso […] El parvovirus B19 que causa enfermedad inflamatoria en los niñitos, que se llama la enfermedad de manos y pies, también causa enfermedad en el corazón. Los virus que causan el zika pueden causar artritis inflamatoria", agregó el asesor médico de RPP.



En este sentido, debido a posibles factores genéticos, el sistema de defensa de una persona no es capaz de reconocer adecuadamente ciertos virus, lo que puede llevar a que dichos virus causen una inflamación. Sin embargo, este tipo de situaciones no son frecuentes. "No es frecuente que las infecciones virales causen inflamación, pero puede ocurrir como en el caso del futbolista Alexander Callens, que se infectó con un virus. Probablemente su sistema de defensa no pudo limpiar ese virus y se alojó en su corazón, causando la reacción inflamatoria que estamos escuchando [en las noticias]", apuntó.



Alexander Callens juega actualmente en el AEK Atenas de Grecia | Fuente: RPP