¿Cómo diferenciar una gripe de un resfriado o una alergia?

La variante K del virus Influenza A H3N2, que ya se encuentra circulando a nivel mundial, ha alertado a las autoridades peruanas quienes aseguraron que no han ingresado en territorio nacional y que se activó la alerta epidemiológica.

El doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo, informó a RPP que esta variante es considerablemente más contagiosa que sus predecesoras, aunque la gravedad de los síntomas sigue siendo similar.

En esa línea, sostuvo que los síntomas de la variante K son similares a los de resfriados y alergias, lo que podría dificultar su identificación.

"Por ejemplo, si una persona en la mañana se levanta, estornuda y tiene congestión nasal, utiliza como sinónimos el resfrío, gripe o alergia y los utiliza como sinónimos. Por ejemplo, la rinitis alérgica es una condición inflamatoria, alérgica a la mucosa nasal, que puede ser perenne o que puede ser estacional. La que existe en el Perú es más estacional que perenne. Está asociada a los cambios de clima, a la presencia de polen, de ácaros", declaró en Siempre en Casa de RPP.

"Generalmente, entre el 60 y el 80% de esas personas tienen también asma. Tiene la característica que en la mañana están muy congestionados, pero conforme avanza el día, al mediodía, ya no tienen congestión", añadió a RPP.

Recordó que el resfrío común es producido por un virus que "son 'más buena gente' y contra los que tenemos mejor sistema de defensa".

"Generalmente provocan un poco de congestión, dolor de cabeza, tos, no fiebre, duran dos o tres días y se van", mencionó.

En cambio, declaró que el virus de la gripe "conocido también como influenza" pueden ser cuadros como el resfrío, pero también otros severos que "pueden llevar a complicarse con neumonías e incluso la muerte".

"El virus de la influenza circula desde hace siglos en el mundo y probablemente seguirá circulando junto con la vida humana en general porque los virus no son propiamente seres vivos, pero se adaptan a la vida a través de las personas o de los animales", señaló, agregando que se necesita una vacuna universal para combatirlo.

El doctor Alfredo Guerreros, médico cirujano neumólogo, enfatizó la importancia de la vacunación, señalando que las vacunas actuales brindan protección suficiente, especialmente para individuos en grupos de riesgo, incluyendo niños menores de dos años y adultos mayores.

Vacunación

Recalcó que a pesar de las dudas sobre la necesidad de revacunación, las personas no deben apartarse de sus esquemas de vacunación anuales.

"Las vacunas de los últimos tres años están basadas en una combinación de H3N2 y H1N1 y de la cepa B. Entonces, sí hay protección. Lo que ha sucedido con esta variante demuestran que la protección de la vacuna para los desenlaces están por encima del 70% de cobertura", aseguró Guerreros.

Además, recomendó a la población estar conectados con las actualizaciones del Instituto Nacional de Salud para un seguimiento adecuado de la enfermad.

Desde un punto de vista sanitario, el doctor Guerreros ha pedido a la ciudadanía retomar los hábitos de cuidado anteriores a la pandemia de COVID-19, como el uso de mascarillas en lugares congestionados y mantener prácticas de higiene como el lavado de manos.