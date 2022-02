¿Cómo reconocer un lunar maligno?

Esta mañana, durante el segmento de salud de RPP Noticias, el doctor Elmer Huerta habló sobre la importancia de la prevención del cáncer de piel, especialmente en esta época del año, en la que estamos más expuestos al sol. Al respecto, el médico indicó que la prevención del cáncer tiene dos esferas.

“La primera es la prevención primaria, la básica, que consiste en la luz ultravioleta, de la que deben protegerse sobre todo personas con piel más clara que cuando van a la playa se ponen rojas, coloradas. Obviamente esa gente encuentra problemas si se expone a la luz ultravioleta. El sol más fuerte con más rayos ultravioletas es el que cae entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Ese sol es terrible para la piel. Eso es prevención primaria, evitar los rayos ultravioletas”, señala.

Por otro lado, se encuentra la prevención secundaria, que se refiere a cuando un lunar, por ejemplo, empieza a crecer de pronto en la piel.



“Ahí es donde entra esto de la discusión de cómo podemos identificar los lunares que podrían ser sospechosos. Cuando hablamos de esta identificación de lunares, hay dos tipos de cáncer en la piel: uno es de importancia de vida o muerte. Si te da este cáncer y no lo encuentras a tiempo puedes morir, se llama MM (Melanoma maligno). Es poco frecuente pero existe y hay que identificarlo”, explica el doctor Huerta.

El segundo tipo de cáncer es el no melanoma y es muy frecuente. “Este no melanoma sale en las partes expuestas al sol: cara, frente, nariz, rostro, manos, brazos, en la V del cuello, en las extremidades. Ese cáncer es raro que mate a la gente pero si lo dejas crecer va a comer la piel y después te van a tener que operar y quedará una cicatriz muy evidente”, sostiene.

¿CÓMO IDENTIFICARLO?

Para identificar un lunar que puede ser cancerígeno existe una técnica conocida como ABCDE.

“La A viene de la palabra asimetría, es decir, el lunar no es simétrico. Cuando ves que no es parejo, sino que un lado crece más de otro, ojo. B tiene del borde, que debe ser como cortado con una navaja, muy parejito, pero si el borde es como un serrucho, irregular, no es bueno. C viene de color: el lunar debe ser muy parejo en su color, todo negro o todo marrón, pero si tiene tonos marrones, negros, azulados, blancos, rojizos, es un lunar que no es bueno y debe ser visto por el doctor. La D es de diámetro, que si crece rápidamente y en un periodo de un mes o dos meses y toma el tamaño de una lenteja grande obviamente lo tengo que hacer ver”, explica Huerta y añade que la E viene de la evolución: si es un lunar que crece de un momento a otro, si es nuevo y cambia en sus características hay que preocuparse.

