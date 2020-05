En el programa “Todo sobre el coronavirus”, el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP Noticias, dio tres consejos para las personas que tienen que hablar sobre la pandemia de la COVID-19 con quienes sufren de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar.

¿Cómo explicarle a la gente que no existe una cura para el nuevo coronavirus, que aún no existe una medicina 100% efectiva ni una vacuna? Huerta sostiene que, generalmente, las personas que sufren de trastornos mentales tienen confianza en una persona en particular, quien deberá ser la indicada para buscar información confiable y basada en la evidencia para comunicársela.

Para el doctor Huerta, hay tres recomendaciones que pueden seguir las personas que tratan con quienes sufren de trastornos psicológicos y deben afrontar el Estado de Emergencia por la epidemia de la COVID-19.

En primer lugar, el especialista sugiere enfocarse en las noticias positivas. “¿Un dato simple? El 80% de la gente que se enferma con el virus o no tiene síntomas o los tiene muy ligeros. Las noticias muestran el lado más agudo de las crisis, eso a una persona sensible la va a enfermar más”, explicó.

Una de las noticias positivas que el Ministerio de Salud informa a diario es la cifra de los recuperados y dados de alta del virus. A este 21 de mayo, más de 43 000 personas han cumplido la cuarentena en su domicilio o han sido dados de alta de centros hospitalarios.

En segundo lugar, el consultor médico de RPP Noticias sugiere alejar a la persona con trastornos mentales de las noticias del día a día, pues muchas de ellas se basan en información científica y fidedigna y, en muchos casos, pueden ser sensacionalistas.

Por último, el médico oncólogo sugiere que es imprescindible acudir a ayuda profesional. Para ello, en tiempos de la pandemia, el médico apuesta por la telemedicina para la salud mental, pues considera que es un “poderoso instrumento de consulta médica”, que puede permear la ansiedad de quienes se encuentran en cuarentena. Para ello, decenas de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas se encuentran brindados sus servicios habituales a través de videollamadas.