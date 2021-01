Coronavirus: Prepublicación advierte que variante sudafricana podría evadir parcialmente la protección de las vacunas y estudian confirmación

Una prepublicación, que todavía no ha sido revisada por pares, sugiere que el SARS-CoV-2 501Y.V2, un nuevo linaje del coronavirus que causa COVID-19 y que fue reportado por primera vez en Sudáfrica en octubre 2020, “contiene múltiples mutaciones dentro de dos dominios inmunodominantes de la proteína de la espiga (spike)”.

Esta variante, menciona el preprint, “muestra un escape sustancial o completo de los anticuerpos neutralizantes en el plasma convaleciente de COVID-19”.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en salud pública, explica que según el preprint, las nuevas variantes, sobre todo la variante sudafricana del nuevo coronavirus podría hacer de que una persona se pueda reinfectar, a pesar de que ya sufrió la enfermedad “e incluso, dicen ellos, puede ser que una persona vacunada se pueda volver a infectar”.

“Han hecho un análisis de lo que son las mutaciones de la espiga y han demostrado cuando han enfrentado esta variante al plasma de donantes ricos de anticuerpos de que no ha sido completamente neutralizado. Entonces, ellos se aventuran a decir que, no están muy seguros todavía, pero podría ser de que esta variante sudafricana pueda hacer que una persona se reintente fácilmente después de haber sufrido una infección por la otra variante o de que una persona vacunada se pueda infectar con esta variante”, menciona Huerta.

La última línea de la prepublicación afirman que están esperando más investigación para afianzar el conocimiento que han obtenido. “Son preliminares los estudios, pero siempre es importante que lo sepamos”, añade.

“La lección para usted es que ya sea para esta variante u otra, el truco está en no ser una estadística de contagio. Entonces, van a aparecer más de estas variantes, probablemente quién sabe si en el Perú ya no tenemos otra, el punto está en que no hay que dejar que nos contagiemos: el uso de la mascarilla constante, bien pegada a la cara, es más, se está aventurando en Europa y Estados Unidos que de repente sería conveniente que todos usemos una KN95, que son mucho más pegadas a la cara y filtran mejor el aire, la distancia social que siempre hemos dicho que es de 2 metros con la gente y el lavado de manos constante. Esto es lo que tenemos que hacer para que esta enfermedad no nos contagie. Así que vamos a esperar más noticias”, finaliza.