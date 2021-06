COVAX Facility sufrirá un severo cambio en su estructura y funcionamiento

Un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que más de la mitad de los países más pobres, que reciben dosis a través de COVAX, no tienen suministros suficientes para continuar con la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

"De los 80 países de AMC (compromiso anticipado de mercado de Covax), al menos más de la mitad de ellos no tendrían suficientes vacunas para poder sostener sus programas en este momento", contó Bruce Aylward, actual asesor principal de la OMS, en una sesión informativa a los medios.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comentó que la coalición COVAX no ha tenido buenos resultados y su próximo cambio de estructura que podría impactar en la adquisición de vacunas del Perú.

“Cuando se trata de hacer un proyecto que tiene su fundamento en la solidaridad de los seres humanos no va bien. Esto es lo que ha pasado con COVAX. Es muy triste. Cuando pasó la pandemia, en marzo (del 2020) se comenzó a hablar de que los países pobres no iban a tener vacunas cuando llegasen las dosis, entonces varias organizaciones dijeron: ‘hagamos una chanchita’ y así lo hicieron entre los países ricos, pobres, para tratar de por lo menos que los países pobres tengan al 20% de su población vacunada con lo que se junte. Todo se va a basar en la solidaridad. Salieron las vacunas y los países con más dinero se compraron todas las vacunas y COVAX que tenía el dinero iba a los laboratorios y le decían que no tenían vacunas, que ya habían sido comprados por países como Estados Unidos, Canadá, entre otros", comentó.

Agregó que menos del 1% de los países pobres han logrado vacunar a su población, ni siquiera a toda su población de primera línea, mucho menos a sus grupos de riesgo.

"COVAX tiene reuniones de su directorio esta semana y van a cambiar su estructura. En esta reunión van a reducir la membresía a 120 países, descartando a los países ricos, y dividirán en dos grupos: los países con menores ingresos que pagarán menos y recibirán sus dosis de vacunas; y, los países con ingresos medios, y aquí si le afecta al Perú, que tendrán que pagar por adelantado las dosis que quieran adquirir. Entonces, le tocará al siguiente gobierno ver qué le sale más a cuenta: entrar por COVAX pagando por adelantado o hacer negocios con los laboratorios directamente", sostuvo.

