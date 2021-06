COVID-19: ¿Cuál es la relación entre las vacunas de ARN mensajero y la miocarditis?

Este miércoles 23 de junio se reunió el Comité de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos para examinar reportes de casos sobre una asociación entre una inflamación del corazón (miocarditis) y la recepción de vacunas contra la COVID-19 de tipo ARN mensajero, como es el caso de las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista de Salud Pública, sostuvo que en las conclusiones de dicho Comité se estableció que existe un posible vínculo entre la miocarditis y el uso de vacunas contra la COVID-19 de ARN mensajero.

“Después de deliberar durante todo el día, elaboraron sus conclusiones y al parecer sí existen las asociaciones entre el uso de las vacunas de ARN mensajero y el desarrollo de lo que llaman una rara complicación que es una inflamación del corazón”, comentó Huerta.

¿Qué es la miocarditis?

La palabra miocarditis significa músculo (mío), corazón (cardio) e inflamación (itis), es decir, una inflamación del músculo cardíaco que es una afección relativamente común en la vida diaria.

“En los Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que ocurre cada año entre 100 a 200 casos de miocarditis por cada millón de personas. Eso es de forma regular y se produce por diferentes infecciones virales, por medicamentos o drogas. En el mundo, cada año, se piensa que ocurre un millón de casos de miocarditis”, añadió Huerta.

El especialista en Salud Pública menciona que la relación entre la miocarditis y las vacunas contra la COVID-19 de ARN mensajero fue estimada por el Comité de Prácticas de Inmunización de los CDC en 12.6 por cada millón de personas.

“Si los regulares ocurren en 100 o 200 por millón, obviamente 12 por millón es una cifra muy baja y es una afección que se puede presentar. La gran mayoría de los pacientes, más del 90%, ya ha sido dado de alta: es una inflamación muy leve la que se presenta con un poco de dolor de pecho, un poco de falta de aire y se presenta en jóvenes menores de 30 años. Los adultos mayores, y es una voz de tranquilidad, que han estado recibiendo la vacuna de Pfizer casi no se presenta esta miocarditis”, informó.

El Comité recomendó que las etiquetas de los productos de estas dos vacunas irá una pequeña advertencia, al igual que con el caso de los coágulos en las vacunas de Johnson & Johnson y AstraZeneca, que podría causar, en raros casos, una inflamación del corazón (miocarditis), generalmente después de la segunda dosis. Además, que se presenta en su mayoría en hombres frente a mujeres.

“Personas que han tenido miocarditis por cualquier razón, el Comité afirmó que esa no es contraindicación para no recibir la vacuna, es decir, pueden vacunarse. Las personas que se vacunen tienen que estar atentas a algunos síntomas. Si te recetan medicamentos porque desarrollaste presión alta, el doctor le va a decir que vigile durante el primer mes porque pueden presentarse efectos secundarios. Entonces el paciente verá si se hincha o no, presenta dolor de cabeza o no, te salen ronchas o no, todos tienen efectos secundarios. Igual con esto. Las personas que se vacunen tienen que estar atentas a algunos síntomas como dolor de pecho, entre otros. Si se presentan se acude al médico”, finalizó.

