COVID-19: ¿El uso de doble mascarilla brinda mayor protección frente a las nuevas variantes del nuevo coronavirus?

Las mascarillas han tomado un lugar protagónico en medio de la pandemia de la COVID-19, convirtiéndose en una de las herramientas más exitosas, con un uso correcto, para evitar que una persona infectada contagie a través de gotículas al hablar, toser o estornudar.

A finales de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó el uso de doble mascarilla en lugares con alta concurrencia de personas para contener la propagación de la variante brasileña, que está presente en el territorio nacional.

Ante la presencia de las variantes del SARS CoV-2, los especialistas recomiendan el uso de una mascarilla N95 o KN95 con un ajuste adecuado en el rostro. Sin embargo, por su alto costo, se recomienda el uso de dos mascarillas simples quirúrgicas (las de color celeste y blanco) o una mascarilla quirúrgica con una de tela por encima para mejor ajuste.

De acuerdo con una simulación en laboratorio realizada por la CDC, la combinación de una mascarilla quirúrgica correctamente puesta y una de tela con buen ajuste daba una protección de hasta el 92.5%.

El doctor Manuel Loayza, médico epidemiólogo y docente de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, afirma que considerando el riesgo potencial epidémico de la transmisión de la variante P1 horas, “se hace necesario usar doble mascarilla, especialmente en lugares donde los aforos están en niveles críticos y no hay espacios ventilados que permiten la presencia de los aerosoles”.

“De acuerdo a las publicaciones durante la pandemia se ha observado que el uso las mascarillas quirúrgicas como las mascarillas de tela tiene un rango de protección entre 50% y 70%, pero si usas una combinación de mascarilla quirúrgica y otra encima como una mascarilla de tela se tendrá una eficacia entre aproximadamente 91% a 92.5% según informaron los CDC de Atlanta”, menciona.

El especialista comenta que usualmente las más requeridas son las mascarillas N95 y la KN95 y estas deben usarse solas, “se recomienda no colocar otra mascarilla encima”.

“La combinación ideal es usar la mascarilla quirúrgica, encima una de tela, pero su efectividad mejorará si se asegura de que queden bien ajustada el contorno de la cara para prevenir que escape aire alrededor de la mascarilla”, añade.

El doctor Jorge Saravia, neumólogo de Clínica Internacional, sostiene que al 19 de febrero del 2021, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Infecciosas (CDC) de Estados Unidos han recomendado por primera vez el uso de doble mascarillas “sobre todo por el grado de contagio e infectividad de esta variante”.

“Es importante decir que lo que recomienda es el uso de una mascarilla de tela, encima de la mascarilla de quirúrgica. Otra recomendación es que la mascarilla debe cubrir la barbilla y nariz, se mejora mucho el rendimiento cuando estás mascarillas son anudadas a nivel de la oreja, lo que impide que entren las partículas”, afirma.

Por su parte, el doctor Luis Figueroa, patólogo clínico, añade que “en este momento de la pandemia, es adecuado el uso de doble mascarilla quirúrgica (celeste) o mascarillas KN95 (blancas) que permiten un mejor sellado entre la boca y nariz”.

“Las variantes del coronavirus tienen más capacidad de transmisión, por lo tanto, hay más infecciones. Es crucial un buen uso de las mascarillas. Para la población en general, el uso de doble mascarillas quirúrgicas es correcto y si puede hacer un sacrifico para comprar las KN95 (blancas) es mejor. No usar mascarillas de tela en este momento”, menciona.

RECOMENDACIONES DURANTE EL USO DE MASCARILLAS

El doctor Loayza sostiene que considerando la eficacia y la transmisión del virus SARS CoV-2 variante P1 y el incremento de casos, se recomienda usar doble mascarilla, especialmente una quirúrgica y encima otra de tela.

“Independientemente de la mascarilla que use, asegúrate de hacerlo correctamente: no dejes tu nariz descubierta en las dos capas. Antes de ponerte la mascarilla lávate las manos con agua y jabón o con desinfectante, cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrate que no quedan espacios entre la cara y la máscara. Hay que evitar tocarse la mascarilla mientras la usas y si lo haces, lávate las manos con agua o desinfectante. Cambia la mascarilla tan pronto esté húmeda. Finalmente, para quitarte la mascarilla retira por detrás, no toque la parte delantera de la mascarilla y deséchala inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón”, menciona.

El doctor Saravia menciona el uso de doble mascarilla inicialmente en todos los lugares donde hay una afluencia de público.

Finalmente, el doctor Figueroa menciona que en general debería usarse esa doble mascarilla para la vida cotidiana fuera del hogar.

“Es evidente que el tipo de exposición por un tema laboral definirá más riesgo. Por ejemplo, el personal de salud, personal que atiende en ventanillas, lugares con aforo importante, similares. Recordar que la transmisión es por aerosoles que son expulsados por nuestras vías respiratorias. Debemos estar en lugares con buena ventilación, circulación de aire, aforo reducido y con ventanas abiertas que permitan una entrada y salida del aire (ventilación cruzada)”, finaliza.