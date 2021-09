COVID-19: ¿Es realista lograr la inmunidad de rebaño para controlar la pandemia?

En la secuencia “Todo sobre el coronavirus”, el doctor Elmer Huerta comentó diversas voces de los expertos en epidemiología y salud pública están cuestionando de que la humanidad pueda lograr la inmunidad de rebaño contra la enfermedad causada por el SARS CoV-2.

“Recordemos, el año pasado cuando aún no habían vacunas, se mencionaba muchísimo que el día en que llegaran las vacunas, se va a lograr la inmunidad de rebaño porque apenas lleguen las vacunas y estén a disposición de todos, inmediatamente las va a adoptar, eso se pensaba y se decía”, comentó.

Huerta resalta que, por ejemplo, en el caso del sarampión, cuando se vacuna al 95% de los niños, esta enfermedad desaparece de la comunidad porque “el virus no tiene a quién infectar”.

¿DE QUÉ DEPENDE LA INMUNIDAD DE REBAÑO?

La inmunidad de rebaño depende de muchos factores como qué características tiene la vacuna que se está usando. “Por ejemplo, si a un niño lo vacunan contra el sarampión o contra la varicela, esa vacuna dura por lo menos 20 años en el cuerpo, es decir, te da larguísimo tiempo de inmunidad.

“En el caso de la COVID-19, cualquiera sea la vacuna, la inmunidad que brinda es temporal, va por los 6 meses, por ahí. Por eso se está comenzando con la vacunación de dosis de refuerzo. La vacuna no da una inmunidad larga y duradera como en otras enfermedades”, agregó.

Otro de los factores es el blanco al que se apunta con la vacuna, este cambia constantemente. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha identificado nueve variantes del nuevo coronavirus.

“Entonces, si el blanco al que quieres disparar la vacuna, que no es perfecta, va cambiando, tienes otro elemento. Y tercero, es que la gente no quiere vacunarse. Estados Unidos, el 4 de julio, el presidente Biden salió a decir que ya habían derrotado el coronavirus porque tenían más del 50% de la población completamente vacunada. Eso fue el 4 de julio, hoy estamos a 13 de setiembre y están a 55%, no ha avanzado. La gente no quiere vacunarse”, añadió.

Esos tres factores llevan a que nunca se llegará a la inmunidad de rebaño. Solo un puñado de países han superado los 75% de la población completamente vacunada.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.





NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

¿Qué relación tiene Idaho en Estados Unidos con el Perú respecto a la pandemia de la Covid19?





El Dr. Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que, en Idaho, Estados Unidos, debido al altísimo número de casos y hospitalizaciones, se decretó un decreto para racionar cuidados hospitalarios y de cuidados intensivos. ¿Qué relación tiene esto con el Perú?