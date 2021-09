COVID-19: Idaho decretó racionalización de cuidados médicos por aumento de casos

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comenta que entre las características de Idaho es que se encuentra en el noroeste de Estados Unidos y cuya extensión es de tres veces la región de Arequipa para 2 millones de habitantes.

“Idaho es un estado que este miércoles ha decretado una emergencia sanitaria, un estándar médico de crisis: ya no tienen camas de hospital, UCI, los servicios están llenos completamente de personas con COVID-19 y han decidido racionar el cuidado médico”, comentó.

Huerta resaltó que en el comunicado del estado de Idaho se menciona que se ha habilitado auditorios y pasillos para recibir pacientes que requieran de atención prioritaria, a falta de camas de hospitalización y cuidados intensivos.

“Idaho es uno de los estados con población muy conservadora que ha decidido no vacunarse. […] Ellos creen que la pandemia no existe y que la vacuna no les sirve. […] El uso de la mascarilla allá es, para ellos, símbolo de debilidad, todo apoyado por sus propios gobernadores”, agregó.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL PERÚ?

En Idaho, el 50% de la población ha recibido al menos una dosis y el 39.7% ha recibido las dos dosis. “Si lo comparamos con el Perú, es mucho más. En el Perú, los que han recibido al menos una dosis estamos en más de 33% y las dos dosis en 25.9%”, agregó.

“Esta pandemia no ha pasado. Estamos en plena pandemia”, finalizó.

