COVID-19: La OMS pide que países ricos retrasen su tercera dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus

En su secuencia "Todo sobre el coronavirus", el doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comentó sobre el pedido de la Organización Mundial de la Salud a los países ricos para que retrasen la aplicación de las terceras dosis y donen esas vacunas a países pobres que no han podido vacunar a más del 1.5% de su población ante la falta de vacunas. Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos, a través de la vocera de la Casa Blanca, fue que podían hacer ambas elecciones: aplicar la tercera dosis y donar las dosis que les sobren.

“Efectivamente, debería ser una cuestión de humanidad, de solidaridad que los países ricos digan: ‘nosotros ya estamos vacunando al 50% de nuestra gente, ya estamos cubriendo bien la pandemia’ y cuando el director de la OMS dice que ellos están vacunando de cada 100 personas a 50 y hay países que de cada 100 personas han vacunado solo a 1.5 personas y por qué no juntan esas vacunas que piensan usar para las terceras dosis y las envían a los países pobres”

La respuesta de la vocera de la Casa Blanca, comenta Huerta, fue que ellos pueden hacer las dos cosas: aplicar las terceras dosis y enviar las dosis que les sobren a otros países.

“En vez de llamar a la solidaridad, Estados Unidos va ir adelante, vamos a juntar a los G20 para que aquellos que están vacunando al 1.5% de su población tengan vacuna, dicen no, eso no nos gusta”, mencionó.

Como se recuerda, hace unos meses COVAX Facility tuvo que cambiar sus lineamientos porque habían confiado en la solidaridad para garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19.

VARIANTES ANTE EL RETRASO DE LA VACUNACIÓN

Hace unos días, el doctor Anthony Fauci fue consultado si creía que la variante delta podría ser la última a la que nos enfrentemos. Su respuesta fue que no y que hasta podría surgir una variante en Estados Unidos.

“En Estados Unidos hay estados como Lusiana, Kansas, Missippi, todos los estados del sur del país, que son económicamente menos pudiente y población menos educada, y que no se están vacunando. Ahí puede surgir una variante, derivada de la delta, que puede ser terriblemente peor que la delta y que podría complicar todo el panorama. En Estados Unidos hay tantas vacunas que la gente no se quiere vacunar, pero podría producir una variante. Y en otros países, donde no hay vacunas, también podría surgir una variante”, añadió.

Es decir, tanto la reticencia de la gente para no vacunarse, como en la zona sur de Estados Unidos, así como la falta de acceso a vacunas contra la COVID-19 en países pobres pueden generar la aparición de variantes de mayor preocupación que la delta.

