COVID-19: La vacunación de niños de entre 5 a 11 años no tiene mayores riesgos

La vacunación contra la COVID-19 de niños de entre 5 y 11 años en el Perú tiene como objetivo poder inmunizar a los un poco más de 4 millones de menores de este rango etario. De acuerdo al doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud, la población objetivo puede ser inmunizada entre enero y febrero, dependiendo del tiempo de vacunación y la disponibilidad de centros de vacunación a nivel nacional.

Además comentó la importancia de la vacunación en el grupo de niños de entre 5 y 11 años.

“Es muy importante explicar a los padres de familia que no hay riesgos mayores con la aplicación de esta vacuna y tenemos dos argumentos: el primero que la vacuna contra la COVID-19 se viene aplicando desde hace más de un año en el mundo y los efectos secundarios son mínimos […] y en el caso de niños, ya estamos en la experiencia de los de 12 a 17 años, sin ningún problema. Además, los niños pequeños, de 5 a 11, incluso menores a 5, es lo que siempre ha hecho el Ministerio de Salud, es la mayor experiencia de vacunación en el país y las reacciones son mínimas y los padres de familia los conocen”, agregó.

La doctora Theresa Ochoa, médico pediatra y directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el protocolo de vacunación resalta que el primer grupo a vacunar son los niños de 5 a 11 años con comorbilidades, es decir, con síndrome de Down, enfermedades raras y huérfanas, trastornos mentales y del neurodesarrollo, personas en espera o con trasplantes de órganos, pacientes oncológicos, con obesidad tipo II y III, diabetes tipo I y II, con artritis reumatoide y psoriasis, hemodiálisis y enfermedades renales crónicas y con TBC o VIH.

“Si bien los niños que se contagian de COVID-19 tienen menos complicaciones y menor riesgo de ingresar a UCI, dado que estos niños todavía son un grupo vulnerable al no estar protegidos todavía con la vacunación, sí se ha observado en las últimas semanas un incremento en el número de casos sino también en el número de hospitalizaciones y un aumento significativo respecto a las semanas previas en cuanto a mortalidad. Tenemos que recordar que si bien los porcentajes de hospitalización son menores en comparación con las olas previas, los números en valor absoluto son mayores, porque tenemos una alta tasa de personas contagiadas”, agregó.



AUMENTO EN NÚMERO DE FALLECIDOS A NIVEL NACIONAL

El doctor Ugarte refiere que este aumento en el número de fallecidos, superando los 100 en los últimos días, es algo “normal” debido al aumento de la tercera ola de COVID-19 en el país.

“Creo que no se ha dicho lo suficiente: la magnitud de la tercera ola. La gravedad es menor porque produce menos cuadros graves, felizmente, pero la magnitud, es decir la proporción de la población afectada es mayor, es 3 o 4 veces más de lo que fue los picos más altos de la primera y segunda ola. Y eso no se siente porque no hay colas de oxígeno, saturación de los hospitales, etc., pero es una cantidad muy grande que tiene que ver con la gran transmisibilidad de esta variante”, añadió.

Por su parte, la doctora Ochoa comentó que la reducción del tiempo de aislamiento de pacientes COVID-19 es similar que en otros países del mundo, así como el tiempo de cuarentena para personas que son contacto estrecho.

