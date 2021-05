COVID-19: The Lancet Global Health publica estudio peruano de seroprevalencia de SARS CoV-2 en Iquitos

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, comentó un estudio realizado por investigadores peruanos sobre seroprevalencia en Iquitos, investigación que fue publicada en la revista The Lancet Global Health.

"Las grandes revistas, ante la demanda por publicar se han diversificado también. Por ejemplo, hace 15 nos o 20 años solo existía The Lancet, ahora hay The Lancet Global Health, The Lancet Diseases, etc., es una manera de diversificarse que tienen las revistas científicas", comentó.

Huerta indicó que "es un estudio netamente peruano de un grupo de investigadores que acaban de publicar sobre la experiencia de Iquitos a lo que es la seroprevalencia de COVID-19".

"Este estudio ha sido financiando por la Diresa de Loreto y es una prueba de que las instituciones gubernamentales pueden financiar estudios que después se publican en importantes revistas como esta", mencionó.

ASÍ SE REALIZÓ EL ESTUDIO

Los investigadores, en el 2020, realizaron un estudio de seroprevalencia, es decir, escogieron a una población bien elegida, de acuerdo al censo por hogares, por sexo, barrios y juntaron a 716 personas en cinco grupos de edades de esa zona y luego les hicieron las pruebas serológicas para detectar la presencia de la inmunoglobulina G y M. Ese fue el primer estudio en julio y luego lo repitieron en agosto, para ver si había cambios o no.

"Lo que han encontrado es, tal vez, la seroprevalencia más alta que se ha registrado en el mundo, hasta ahora publicada en una revista científica en el mundo. En la primera onda se detectó una seroprevalencia de 70% y cuando se realizó la segunda prueba, estaba en 65%. Luego se hizo un retesteo y ese salió en 64%. En este retesteo lo que lograron identificar es que 2% de las personas que fueron negativas, ahora fueron positivas. Es decir, se reinfectaron", mencionó.

"Este es un estudio interesante y lo otro que demuestra es que el ataque no fue parejo por edades, por ejemplo, los jóvenes de 18 a 34 años de edad son los que menos tuvieron resultados de seroprevalencia, mientras que los niños y los adultos mayores fueron los que más obtuvieron en la seroprevalencia", finalizó.



