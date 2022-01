Decano del CMP a favor de la exigencia del carné de vacunación contra la COVID-19 con tres dosis para mayores de 40 años

Noticia relacionada

El médico pediatra Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), comentó sobre el levantamiento del toque de queda y la exigencia del carné con tres dosis para personas mayores de 40 años en espacio cerrados.

“El toque de queda hace tiempo tenían que retirarlo porque no cumplía el objetivo de que la gente no se contagie. Esa medida que tomaron por Año Nuevo no ha evitado que la gente se contagie, la gente igual se ha reunido en ambientes más cerrados y de repente más horas para que el toque de queda sea a las 11 p.m. y se amanecieron. Fue una medida equivocada desde nuestro punto de vista. El toque de queda en otros países ya no existe, más bien lo que se tiene que hacer es que las familias tengan el autocontrol: uso de mascarillas, mantener distancia, ir a vacunarse, no estar en lugares cerrados, evitar reuniones”, comentó.

En el caso de la exigencia del carné de vacunación con tres dosis para mayores de 40 años, el doctor Urquizo recalcó que en el país es necesario este tipo de medidas para promover la vacunación de dos dosis y refuerzos.

“En diciembre, cuando se quiso llegar a la meta del 80% ampliaron el horario y exigieron que no podías entrar a ningún lugar si no tienes las vacunas. Yo creo que es una medida que ha ayudado a que más del 80% de la población general ya tenga sus dos dosis y refuerzos. Todavía el refuerzo está en 26%. Creo que no hay forma en el país de que si no te exigen para que la gente cumpla y se proteja, así vamos a evitar las muertes y las enfermedades, los hospitales están saturados. Es cierto que ómicron es menos grave, pero la gente se está contagiando más”, resaltó.

ALTO CONTAGIO DE PERSONAL MÉDICO

El doctor Urquizo explicó que como CMP aún están a la espera que el Pleno del Congreso pueda debatir y aprobar la Ley de la doble percepción para médicos.

“En los hospitales y los centros de salud de primer nivel hay una alta tasa de contagios del personal médico. […] Lamentablemente, hasta esta fecha, el congreso no aprueba la Ley de la doble percepción, porque nos estamos quedando sin médicos. […] Esa Ley implica que un médico puede trabajar en el Seguro Social, en el Minsa, sus 150 horas. En provincias no hay especialistas, ¿quiénes van a atender?”, agregó.

VACUNACIÓN DE NIÑOS DE ENTRE 5 Y 11 AÑOS

El doctor Urquizo felicitó el inicio de la vacunación de menores de entre 5 y 11 años, pero resaltó que es importante cambiar la estrategia de horarios para que todos puedan acceder a la vacuna, sin poner en riesgo la salud de los padres que hacen largas filas a las afueras de los centros de vacunación.

“Es bueno que se haya iniciado (la vacunación contra la COVID-19 de niñas y niños), pero me parece injusto que los padres tengan que madrugar y estar a las 4 a.m. El Minsa debería reprogramar, ampliar los horarios, pero no pueden sacrificar a los padres porque pueden contagiarse esperando la vacuna para sus hijos. Esa estrategia la tienen que modificar inmediatamente”, agregó.



