Sara Abu Sabbah es nutricionista y conductora del programa Encendidos de RPP | Fuente: RPP

Muchas personas piensan que la piel del pollo no es buena para la salud porque contiene grasa; sin embargo, esta parte del ave puede que no sea tan mala. La nutricionista Sara Abu Sabbah, conductora del programa Encendidos, mencionó en RPP que va a importar mucho la cantidad y frecuencia con que se come el pellejo y las condiciones de salud del comensal.



Por ejemplo, si una persona tiene "un montón de grasa en el cuerpo y grasa en la sangre", agregar la piel del pollo a las comidas resultaría perjudicial para la salud.

Si la persona es activa y mantiene una vida saludable, incluir la piel del pollo a la dieta no es lo mejor, pero no debería generar mayor problema.



"La grasa de pollo no es pura grasa, es un alimento nutritivo. Sin embargo, así como en la medicina, en la nutrición importa cómo te la estás comiendo, de qué manera la estás preparando, qué cantidad y con qué frecuencia te la comes", destacó la especialista en nutrición.



Salud ¿Es malo para la salud comerse el pellejo del pollo? La nutricionista Sara Abu Sabbah responde aquí

¿De qué está compuesta la piel del pollo?



Sara Abu Sabbah explicó en el programa Encendidos que 100 gramos de piel de pollo aportan entre 300 y 450 calorías. De estas, el 15% (13g aprox.) proviene de proteínas y un 84% (34 g aprox.) proviene de grasas.



"De estos 34 gramos, solamente 11 gramos es saturado, es grasa mala. El resto es monoinsaturada y poliinsaturada, grasa buena similar a la que tiene, por ejemplo, el maní (…) Es decir, un tercio es grasa saturada", señaló la especialista.



Pese a que solo un tercio de la piel del pollo es grasa saturada, no se debe exagerar su consumo, recalcó Abu Sabbah. "Hay que consumirlo en una cantidad pequeña y controlada (…) Si vas a preparar, por ejemplo, una suerte de chicharrón de pollo, deja que se adelgace esa piel, que se ponga tostadita, crocante, escúrrelo y así reduces la cantidad de grasa, pero te quedas con todo el sabor", señaló.



Salud ¿De qué está compuesta la piel del pollo? La nutricionista Sara Abu Sabbah responde aquí