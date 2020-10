Estudio peruano: Azitromicina más hidroxicloroquina aumentaría en 84% la mortalidad de pacientes hospitalizados con COVID-19

De acuerdo con el estudio publicado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), el uso de azitromicina sola, la hidroxicloroquina sola, la ivermectina sola y la combinación entre ivermectina y azitromicina en las primeras 48 horas de hospitalización de pacientes COVID-19 no mostraría efecto beneficioso en la disminución de mortalidad, ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos y el requerimiento de oxígeno.

Además, el estudio menciona que el uso combinado de hidroxicloroquina y azitromicina en las primeras 48 horas de hospitalización incrementaría en 84% más el riesgo de fallecer durante la hospitalización, 49% más el riesgo de entrar en sala UCI y 70% más de requerir oxígeno.

En conclusión, afirma el estudio titulado “Desenlaces en pacientes hospitalizados con COVID-19 en EsSalud”, el uso de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina o sus combinaciones en pacientes hospitalizados por COVID-19 en EsSalud no mostraría efectos beneficiosos.

El estudio fue de cohorte retrospectivo y tuvo como muestra a 5683 registros de pacientes hospitalizados con COVID-19 a nivel nacional en establecimientos de mediana y gran complejidad de EsSalud. De ese grupo, 1600 recibieron azitromicina, 203 ivermectina, 200 pacientes recibieron hidroxicloroquina, 692 recibieron la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina, 358 recibieron ivermectina y azitromicina y el grupo de control estuvo conformado por 2630 pacientes.

Tras la publicación del estudio preliminar, la doctora Pimentel, jefa de IETSI, fue despedida. La presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, comentó que las razones del despido es porque se trata de un "cargo de confianza".

"Unos meses atrás, había invitado a personalidades que ustedes conocen, y les ofrecí esa posición. Yo vengo de organismos reguladores, he escrito libros y lo que me gusta es la rigurosidad científica. No podemos confundir a la población, siempre tenemos que trabajar diciendo la verdad. Yo soy profesora de tesis en la Católica y cuando enseñas tienes que decir cuál es tu marco metodológico, cómo defines tu muestra, tiene que haber rigurosidad. Y ese es un tema que exijo mucho porque soy técnica de carrera, por eso está Cecilia Bedoya, que es una profesional con un buen currículo. [...] Yo creo que debemos trabajar más abiertos a la ciencia", mencionó.

Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en salud pública, comentó que el despido de la doctora Pimentel tiene implicancias de salubridad.

“Si esto que está escrito en un estudio científico, que voy aclarando, porque la señora Molinelli (presidenta de EsSalud) acaba de decir este estudio no tiene ni diseño de la muestra, que no tiene fundamento científico, pues le tengo que decir, señora Molinelli, de hecho usted no ha leído este estudio, ese estudio está bien hecho. Si es verdad lo que dice este estudio, la gente debería de tomar hoy día la combinación de hidroxicloroquina con aziitromicina y todos los médicos del Perú, hasta que esto no se confirme, deberían dejar de usarlo porque está haciendo más daño que bien a los pacientes”, explicó.

“El punto es que la hidroxicloroquina es un medicamento que saltó a la fama por un médico francés y por Donald Trump, por esos dos y de ahí se empezó a usar en Estados Unidos. En marzo, la FDA dio un permiso para que se use la hidroxicloroquina en todo Estados Unidos ‘por compasión’, por urgencia. Inmediatamente se comenzaron a hacer estudios y ya para junio, la FDA dijo que no servía, no funciona y se retiró el permiso. […] Pero, pese a esto, en muchos lugares del mundo, incluido el Perú, se sigue usando. Y esa es la pregunta, ¿por qué en el Perú se ha seguido usando una medicina que puede causar daño? Ese es contexto”, afirmó

“El IETSI es un grupo muy importante, un grupo de científicos cerrado que evalúa todo. Han hecho un estudio muy bueno, usando inteligencia artificial (Machine Learning), en el cual tienen datos de 5 600 pacientes., los que estuvieron divididos en grupos. […] Si yo soy presidente de EsSalud y me dicen ‘mire lo que hemos encontrado’, digo ‘esto es serio, paremos el uso de azitromicina e hidroxicloroquina’. Pero, no. ¿Qué ha hecho la señora Molinelli? Ha despedido a la directora del estudio”, explicó.





Álvaro Taipe Rondán, médico epidemiólogo e investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola, mencionó en Ampliación de Noticias, que en cuanto a la efectividad de los medicamentos estudiados, los que se vienen dando en el Perú hace varios meses (hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina), lo ideal es realizar un estudio clínico aleatorizado, a un grupo se le da medicamento y a otro el placebo.

“Debido a la metodología de ese tipo de estudio nos puede dar respuestas claras. Ya existen estudios internacionales de ensayos clínicos aleatorizados de pacientes que han mostrado que la hidroxicloroquina no sirve para prevenir o disminuir mortalidad en pacientes con COVID-19. En cuanto a ivermectina todavía no hay estudios aleatorizados fiables. […] Un grupo dentro de IETSI EsSalud estaba a cargo de evaluar cuáles eran los resultados de estos fármacos en los hospitales de EsSalud. […] Encontraron que, luego de hacer un ajuste estadísticos, que es lo que hay que hacer en ese tipo de estudios porque no es un ensayo clínico aleatorizado sino es meramente observacional que por cierto tiene ciertos sesgos hay que hacer ciertos argucios estadísticos, encontraron que no había beneficios de estos fármacos”, comenta.