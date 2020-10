COVID-19: Un diccionario para entender 26 conceptos usados en tiempos de pandemia

La lucha contra la COVID-19 aún continúa. A lo largo de estos meses, desde el inicio de la pandemia, muchos términos han generado dudas o se han convertido en los más buscados en Internet.

En el programa de RPP Noticias “Todo sobre el coronavirus”, conducido de lunes a viernes a las 3:·30 p.m. por el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, se estrenó el Diccionario COVID, que incluye información avalada científicamente sobre los 26 conceptos que más usamos en tiempos de pandemia.

A continuación, los términos que componen este Diccionario COVID:

1. VIRUS

Un virus es un acido nucleico, ya sea ADN o ARN, rodeado por una capa de proteína, azúcar y grasa. No son seres vivos y han evolucionado para reproducirse dentro de la célula que infectan, ya que por si solos no son capaces de hacerlo. Debido a que no tienen los mismos componentes que las bacterias, los antibióticos no pueden eliminarlos; solo medicamentos antivirales o vacunas pueden eliminar o reducir la gravedad de las enfermedades virales, como el SIDA, la COVID-19, el sarampión y la viruela.

2. BACTERIA

Las bacterias son organismos microscópicos compuestos por una sola célula y se han adaptado a vivir en casi todos los ambientes de la Tierra y son vitales para los ecosistemas del planeta. El cuerpo humano está lleno de bacterias, de hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño.

3. CORONAVIRUS

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Se les llama corona porque cuando se observan en el microscopio presentan una imagen parecida a una corona. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades tan graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo . El coronavirus más reciente en aparecer, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

4. COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido científicamente como SARS- Cov2. Su nombre proviene del inglés CO de corona, VI de virus y D de disease, que en español significa enfermedad. El 19 hace referencia al 2019, año en el que apareció la enfermedad.

Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos | Fuente: Reuters | Fotógrafo: Dado Ruvic



5. VACUNA

Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de bacterias o virus, muertos o atenuados, o productos derivados de ellos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal o por vía oral.

6. PLACEBO

El término placebo se refiere a una sustancia inerte que no tiene efecto alguno, y que es utilizado en el campo de la investigación médica para medir los efectos benéficos y/o adversos de nuevos tratamientos, con los cuales se les compara.

7. SALA UCI

Una UCI o unidad de cuidados intensivos, es un sistema organizado para la atención de pacientes críticamente enfermos. Esta sala proporciona atención médica y de enfermería especializada. Además, cuenta con una gran capacidad de monitoreo y múltiples opciones de soporte para mantener la vida del enfermo.

8. EPIDEMIA

Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud, como está ocurriendo en la actualidad con la COVID-19, causada por el nuevo coronavirus.

9. MASCARILLA

Las mascarillas son un producto sanitario que actúa como una barrera física para evitar el contagio de virus o bacterias que se transmiten a través de las vías respiratorias. Deben cubrir siempre la nariz y la boca.

Un balón de oxígeno es un contenedor con dicho elemento comprimido para su uso. Estos son llenados en una planta y reutilizados | Fuente: Reuters | Fotógrafo: Hannah Mckay



10. 80, 15, 5

Se refiere a la distribución de la gravedad de los síntomas en personas que sufren la COVID-19. Ochenta (80) es el porcentaje de personas que no tienen síntomas o estos son muy leves. Quince (15), el porcentaje de personas con síntomas más severos y que pueden caer en cama. Ambos grupos se recuperan en su totalidad. Cinco (5) es el porcentaje de personas que se complican, son hospitalizadas y pueden fallecer.

11. RESPIRADOR

Máquina que ayuda a respirar si una persona no puede hacerlo por su cuenta. También llamado "ventilador mecánico" o "máquina de respiración". Técnicamente, el respirador es una máscara que usan los trabajadores médicos cuando atienden a alguien con una enfermedad contagiosa, mientras que un ventilador es una máquina de cabecera con tubos que se conectan a las vías respiratorias.

12. BALÓN DE OXÍGENO

Un balón de oxígeno es un contenedor con dicho elemento comprimido para su uso. Estos son llenados en una planta y reutilizados. No necesitan energía eléctrica para su uso.

13. PACIENTE CERO

El paciente cero es el primer caso de una enfermedad en el contexto de una epidemia. Localizarlo facilita las investigaciones médicas ya que ayuda a analizar el potencial de contagio, la dispersión geográfica del agente infectante y por tanto permite tomar medidas para combatirlo.

14. PANGOLÍN

Es un tipo de mamífero placentarios cuyo orden contiene ocho especies vivas, y que son usados como alimento por algunas culturas. Una investigación reciente comprobó que los pangolines podrían portar diversos coronavirus relacionados con el SARS-CoV-2.

El distanciamiento social es una medida de control de infecciones en las que las personas deben guardar una cierta distancia física entre ellas, para evitar el contagio de virus o bacterias. | Fuente: Reuters | Fotógrafo: KAI PFAFFENBACH







NUESTROS PODCASTS



'Espacio vital': En este podcast. el doctor Elmer Huerta explica cómo los jóvenes están viviendo la pandemia.

15. CUARENTENA

Es una medida que separa y restringe el movimiento de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad contagiosa, para determinar si llegan a enfermarse. Estas personas pueden haber estado expuestas a una enfermedad y no saberlo, o pueden estar infectados y no mostrar síntomas aún.

16. EPIDEMIOLOGÍA

La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de aparición de una enfermedad y sus determinantes de distribución en la población. Su interés se centra en la población, para conocer quién enferma, dónde enferma y cuándo enferma, pasos necesarios para llegar a conocer el porqué de la distribución del fenómeno salud-enfermedad y la aplicación de este conocimiento al control de los problemas sanitarios.

17. EPIDEMIÓLOGO

Disciplina de la salud pública que estudia la causa de la infección, identificando a las personas que están en riesgo y determinando cómo controlar la propagación de la misma.

18. INFECTOLOGÍA

La infectología es la especialidad médica enfocada en el diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades infecciosas, que son aquellas que se transmiten fácilmente de una persona a otra.

19. INFECTÓLOGOS

Médicos expertos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos, incluidas bacterias, virus (como el VIH y la hepatitis), hongos y parásitos.

20. SARS

Enfermedad causada por el SARS CoV y que apareció en la China en el 2002. Su nombre correcto es síndrome respiratorio agudo grave. Desapareció el 2003.

21. WUHAN

Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene una población de 11 millones de personas. Es la ciudad en la que se produjo el primer contagio del SARS CoV2 en humanos y el primer foco de la pandemia que comenzó a finales de 2019.

22. ASINTOMÁTICO

Una persona asintomática es aquella que tiene una enfermedad o padecimiento sin presentar síntomas.

23. ALCOHOL EN GEL

Es un desinfectante de manos en forma de líquido, gel o espuma que contiene alcohol etílico o isopropílico y se usa para disminuir los agentes infecciosos en las manos. Se usa en ausencia de agua y jabón.

24. DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Medida de control de infecciones en las que las personas deben guardar una cierta distancia física entre ellas, para evitar el contagio de virus o bacterias.

25. BROTE

Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad en un número mayor al esperado en un lugar específico y en un momento determinado.

26. CEPA

Es una variedad genética de un virus o una bacteria producida por una mutación.