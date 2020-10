Gerente de EsSalud: "No nos incomoda este estudio porque no está en contra de lo que ha hecho la institución"

Alfredo Barredo, gerente general de EsSalud, conversó con Patricia del Río en La Rotativa del Aire edición tarde sobre el caso de la doctora Patricia Pimentel, quien fue retirada de su cargo de jefa del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, tras la publicación de un estudio que concluyó que el uso de azitromicina más hidroxicloroquina en las 48 primeras horas de hospitalización de pacientes con COVID-19 aumentaría en 84% la mortalidad.

“En el IETSI realizan ensayos, estudios bajo los temas de discrepancias y una vez que lleguen a conclusiones si hay que seguir una línea para poder hacerlo público y poder sacar algunas consideraciones. […] El trabajo se refiere exclusivamente a pacientes hospitalizados en hospitales de mediana y alta complejidad, lo dice el estudio, no habla de pacientes de baja complejidad y menos de pacientes ambulatorios o asintomáticos. Ya empezamos, entonces, en que la población son pacientes hospitalizados de mediana complejidad o alta complejidad”, menciona.

Barredo comenta que estos pacientes de mediana complejidad no son los que están conectados a un ventilador mecánico, pero sí que requieren de oxígeno, es decir, que tienen alguna deficiencia respiratoria.

“El estudio está solamente dirigido a pacientes hospitalizados de mediana o alta complejidad, no toca para nada paciente ambulatorio, leve o asintomático. […] Por ende la conclusión, para que pueda llegar este estudio, no toca al paciente leve. Ese sería un primer punto. […] El protocolo que maneja la institución está dado por la aplicación de la azitromicina e ivermectina en pacientes de baja complejidad o ambulatoria. Nosotros nunca hemos utilizado como protocolo la hidroxicloroquina, desde el primer día no lo hemos utilizado. En mediana complejidad ponemos ya enoxaparina y podemos dexametasona como antiinflamatorio. En alta complejidad ya evalúan de acuerdo al paciente, los medicamentos y la oxigenación”, explica.

Según confirmó Barredo, este estudio recién se está enviando este lunes 12 de octubre al Comité de Expertos, ya que “llegó el viernes por la tarde”. “Se está enviando al Ministerio de Salud para que el grupo de expertos pueda leerlo y sacar sus conclusiones”, menciona.

Barredo confirmó que Pimentel no ha sido separada de EsSalud, sino que continúa como oncóloga de la institución. “Ella sigue como médica oncóloga de la Red Sabogal, no está despedida. A ella lo que se le ha hecho es retirarle la confianza del IETSI porque es un puesto de confianza y se decidió retirarle la confianza”, mencionó.

“El estudio no nos incomoda porque no está en contra de lo que ha hecho EsSalud. […] Hay una línea de protocolos que no ha seguido este estudio”, resaltó.

LO QUE DICE EL ESTUDIO

De acuerdo con el estudio publicado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), el uso de azitromicina sola, la hidroxicloroquina sola, la ivermectina sola y la combinación entre ivermectina y azitromicina en las primeras 48 horas de hospitalización de pacientes COVID-19 no mostraría efecto beneficioso en la disminución de mortalidad, ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos y el requerimiento de oxígeno.

Además, el estudio menciona que el uso combinado de hidroxicloroquina y azitromicina en las primeras 48 horas de hospitalización incrementaría en 84% más el riesgo de fallecer durante la hospitalización, 49% más el riesgo de entrar en sala UCI y 70% más de requerir oxígeno.

En conclusión, afirma el estudio titulado “Desenlaces en pacientes hospitalizados con COVID-19 en EsSalud”, el uso de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina o sus combinaciones en pacientes hospitalizados por COVID-19 en EsSalud no mostraría efectos beneficiosos.

El estudio fue de cohorte retrospectivo y tuvo como muestra a 5683 registros de pacientes hospitalizados con COVID-19 a nivel nacional en establecimientos de mediana y gran complejidad de EsSalud. De ese grupo, 1600 recibieron azitromicina, 203 ivermectina, 200 pacientes recibieron hidroxicloroquina, 692 recibieron la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina, 358 recibieron ivermectina y azitromicina y el grupo de control estuvo conformado por 2630 pacientes.