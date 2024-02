El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC), emitió este sábado una alerta epidemiológica por riesgo de golpe de calor debido a las altas temperaturas que se registran en el país. A raíz de este anuncio, el doctor Elmer Huerta informó en la secuencia Espacio Vital de RPP cómo reconocer un golpe de calor y qué hacer en caso de que ocurra.

En principio, el consultor médico precisó que el golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a las altas temperaturas.

¿Cómo reconocer un golpe de calor?

De acuerdo con el Dr. Huerta, los síntomas iniciales van desde sentir un cosquilleo en el cuerpo hasta perder un poco la capacidad del habla. "Empiezas a sentir un cosquilleo en el cuerpo, empiezas a sentir que ya no sudas mucho, empiezas a perder un poco la capacidad de expresarte, no puedes hablar bien y comienzas a tener somnolencia, a quedarte dormido. Esos son los síntomas iniciales", expuso.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Si detectamos en una persona alguno de los síntomas descritos líneas más arriba, lo primero que se debe hacer es llamar a una ambulancia, apuntó el Dr. Huerta.

Mientras la ambulancia llega al lugar, lo que se debe hacer es ubicar a la persona en un lugar con sombra, retirarle algo de ropa para reducir la temperatura corporal e, inmediatamente, rociar el cuerpo con agua, explicó el consultor médico de RPP.

"Hay que rociar con agua, ¿para qué? para que el rociamiento de agua en el cuerpo provoque lo que ya no está teniendo (sudor), porque ya perdió la capacidad de sudar. La razón principal por la que el ser humano suda es porque va a evaporar el calor. Entonces como ya no suda, ya no evapora. Está reteniendo todo el calor (en el cuerpo) que se le rocia agua para que pueda evaporar", sostuvo.



