La nutricionista Sara Abu Sabbah mencionó en el programa Encendidos que las loncheras y los envases que usan los estudiantes tienen que cumplir con ciertas características para que los alimentos se mantengan en buen estado.

En primer lugar, la especialista en nutrición dijo en RPP que la lonchera y los envases tienen que ser livianos para que los niños y adolescentes no carguen peso en exceso mientras se dirigen a la escuela. La nutricionista recordó a los padres de familia que el peso de una mochila no debe superar el 10 % del peso corporal del estudiante. Es decir que, si el estudiante pesa 50 kilos, el peso de la mochila no debería sobrepasar los 5 kilos.

En segundo lugar, Sara Abu Sabbah indicó que las loncheras escolares y los envases tiene que estar hechos de materiales resistentes para que los alimentos estén protegidos del polvo o los insectos. "Mientras se lava la lonchera tenemos que evitar que esta tenga algún tipo de orificio o rasguño, porque por ese canal puede entrar polvo o insectos que pueden afectar el contenido de la lonchera", explicó.

"Además la lonchera no debe ser colocada al ras del piso, sino que tiene que estar al menos 30 centímetros elevada del piso para evitar el contacto con polvo, insectos, basurillas, incluso con roedores", agregó.

Salud ¿Qué envases debemos utilizar al armar la lonchera escolar?

Sara Abu Sabbah dijo, además, que las botellas de vidrio son los envases ideales para llevar las bebidas; no obstante, reconoció que su uso puede ser no muy viable dado que los niños pequeños los pueden romper. "El vidrio es uno de los mejores contenedores porque conserva mejor el alimento y no permite el intercambio de olores", refirió.

"También están ahora los tomatodos que tienen una lámina interior de acero que son excelentes para trasladar sobre todo líquidos, porque tienen la ventaja de conservar la temperatura fría y caliente. Además, tienen una tapa hermética que va a permitir que el líquido no se nos derrame", agregó.

Por otra parte, la nutricionista indicó que los padres de familia tienen que seguir algunos lineamientos si deciden guardar los alimentos de sus hijos en tápers.



"¿De qué tienen que fijarse? primero que este táper no sea un envase de un solo uso, porque de alguna manera estamos afectando el medio ambiente y hoy queremos buscar materiales que se pueden utilizar varias veces (...) Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que sea de grado alimenticio, es decir que sea de material apto para el alimento porque hay algunos materiales plásticos que pueden emanar residuos con temperatura y esas partículas ingresar al alimento y luego comerlo", explicó Sara Abu Sabbah.

Salud Los padres de familia tienen que seguir algunos lineamientos si quieren guardar los alimentos de sus hijos en tápers