¿En qué consiste la lipoescultura y qué cuidados hay que tener para evitar problemas?

El médico cirujano Alberto Calvo estuvo esta mañana en el programa Encendidos

"La lipoescultura no es una cirugía para adelgazar". El médico cirujano Alberto Calvo estuvo este jueves en el programa Encendidos y precisó que la lipoescultura es una intervención quirúrgica en la que se busca remover la grasa localizada en zonas como el abdomen, la espalda, entre otros. Posteriormente a ello, esa misma grasa extraída es reubicada en otras áreas del cuerpo donde se desee agregar volumen.

"Lo que hacemos en la lipoescultura es modelar estas zonas de grasa. No es una cirugía para adelgazar, es una cirugía para modelar. Sacamos grasa de algunos lados, como por ejemplo de la zona del abdomen o los rollitos de la espalda. Esa grasa la podemos trasladar a algunas otras zonas, por ejemplo las chicas nos piden bastante ponerlo en los glúteos o los varones para formar músculos", expuso el especialista en cirugía estética.

De acuerdo con Alberto Calvo, las estadísticas internacionales indican que 1 de cada 50 mil casos de lipoescultura termina siendo fatal.

¿Qué tener en cuenta si quiero hacerme una lipoescultura?

En primer lugar, el especialista en cirugía estética aclaró que no todas las personas pueden someterse a esta intervención quirúrgica. "Hay que pensar que el que va a entrar a sala de operaciones tiene que estar en buena salud o si tiene alguna enfermedad crónica, esa tiene que estar compensada", dijo el especialista en RPP.

Tampoco pueden someterse a la operación aquellas personas que son fumadoras, indicó Calvo. "El hecho de fumar incrementa muchísimo los riesgos de la operación. Una persona fumadora no debe ser operada a menos que lo deje un mes antes (...) No solamente es el humo de tabaco, sino los efectos químicos de la nicotina que causa algo que se llama 'vasoconstricción'", sostuvo.

En ese sentido, para evitar riesgos, es muy importante que el paciente pase por una serie de exámenes pre-operatorios. "Los exámenes pre-operatorios son muchos: ves cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está su sangre, si está anémico o no. Ahí podemos encontrar si hay infecciones. Si está con anemia no podemos operar, si hay infecciones no podemos operar, si está resfriado o tiene algún problema de salud no podemos operar. Los exámenes son para detectar que el paciente esté en buena salud", señaló.

Por otra parte, Alberto Calvo mencionó en RPP que la lipoescultura tiene que ser realizada necesariamente por un médico especializado en cirugía plástica. Para saber si este profesional de la salud se encuentra colegiado, el paciente puede hacer la consulta en la aplicación 'Conoce a tu médico' del Colegio Médico del Perú (CMP).

Para finalizar, el doctor precisó que el paciente solo se puede operar en dos lugares: una clínica general o una clínica especializada en cirugía plástica. "¿Cómo saber que esta clínica tiene todos los permisos? Una forma es preguntarle a tu doctor, porque él no te debe mentir. La segunda, hay unas páginas del Estado, en este caso Susalud, donde puede consultar si cuenta con todo (los permisos)", indicó.

