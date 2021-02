Ministro Ugarte afirma que ensayo clínico fase 3 de Sinopharm en Perú no ha sido afectado por el escándalo por las vacunas

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que pese a los hechos ocurrido relacionados a la vacunación extraoficial “no ha afectado en lo más mínimo al proceso de investigación“, el ensayo clínico fase 3 de Sinopharm que se realiza en Perú.

“Lo que podemos decir hasta el momento es que lo que ha aparecido como un uso indebido de vacunas no ha afectado en lo más mínimo al proceso de investigación normal que se ha venido haciendo como fase 3 para el caso de Sinopharm. Por lo tanto, eso no afecta al proceso de aprobación de la vacuna y eso proceso que, como ya he explicado, es al margen por este uso que no correspondía hacer”, mencionó.

Además, Ugarte resaltó que en los siguientes días el Instituto Nacional de Salud (INS) emitirá un informe sobre la investigación, así como sobre el escándalo por las vacunas ocurrido en los últimos días.

“El INS que tiene la función rectora en el campo de investigación en Salud Pública, como dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) ha venido supervisando y efectivamente ha hecho evaluaciones periódicas de este proceso y va a emitir un informe preciso en los próximos días que va a incluir algunas medidas sobre el proceso mismo de investigación y también, respecto a estos últimos hechos (escándalo por las vacunas)”, finalizó.

COMENZÓ DISTRIBUCIÓN

La presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez resaltó que pese al escándalo por las vacunas que vive el país, el proceso de vacunación de la primera fase no se ha detenido.

"Eso es muy importante de reforzarlo porque a la fecha hemos logrado ya la aplicación de la primera dosis en más de 110 mil profesionales que se encuentran en la primera línea de atención. Recordemos que el primer grupo de personas que van a recibir las vacunas y que están recibiendo la vacuna son precisamente los profesionales, el cuerpo del sector salud", mencionó.