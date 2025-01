¿Los niños se pueden resfriar por caminar descalzos? Esto es lo que debes saber

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salud ¿Los niños se pueden resfriar por caminar descalzos? Esto dice un especialista

La salud infantil está rodeada de creencias populares y mitos que pueden generar confusión y preocupaciones innecesarias entre los padres. Muchos de estos mitos se transmiten de generación en generación y, a menudo, carecen de respaldo científico. Por ejemplo, es bastante común escuchar que caminar descalzo puede causar resfriados en los niños; sin embargo, ¿qué de cierto tiene esa frase?



Existe la creencia de que el frío y las infecciones respiratorias entran por los pies, lo que lleva a muchos padres de familia a tomar precauciones adicionales para mantener a sus hijos cubiertos y abrigados. No obstante, no hay evidencia científica que demuestre que las infecciones respiratorias, como resfriados o gripes, ingresen específicamente a través de los pies. Estas enfermedades son causadas principalmente por virus que se transmiten a través del aire o el contacto cercano con personas infectadas.



"El frío no entra por los pies. El frío no entra al cuerpo, [mas bien] uno percibe el frío", apuntó el pediatra neonatólogo Gustavo Rivara, en diálogo con RPP. "Cuando hace frío nuestro cuerpo, para adaptarse o regular la temperatura, cierra los vasos sanguíneos que se llaman vasoconstricción periférica. Debido a eso, sentimos las manos, los pies, las orejas y la nariz frías, pero eso no significa que la temperatura corporal haya bajado. Entonces, si un niño tiene los pies fríos pero se siente bien, no tenemos que ponerle 3 pares de medias", añadió Rivara.



El especialista mencionó en el programa Encendidos que el pie descubierto en un niño pequeño que está aprendiendo a caminar le ofrece numerosos beneficios: la planta del pie es extremadamente sensible y está equipada con sensores muy desarrollados que permiten percibir la sensibilidad profunda, lo que contribuye a una mayor seguridad y un mejor equilibrio. Al caminar descalzo, el niño puede sentir de manera más precisa el terreno, lo que le otorga una mayor estabilidad y control de sus movimientos. Además, al estar en contacto directo con el suelo, se favorece el agarre y la fricción adecuada, lo que mejora su capacidad para caminar de forma más firme y equilibrada.



Otro beneficio importante de caminar descalzo es que favorece la formación natural del arco plantar. Aunque muchas personas creen que los zapatos formadores de arco son la mejor opción, la realidad es que ningún calzado puede formar un arco tan eficazmente como caminar sin zapatos. El pie desnudo permite que los músculos y ligamentos del pie se fortalezcan de manera natural, promoviendo un desarrollo adecuado del arco plantar.