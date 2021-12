Primeros auxilios: ¿Qué hacer en caso de emergencia durante las fiestas de fin de año?

Los accidentes caseros pueden requerir de atención inmediata por los familiares, hasta acceder a una atención especializada. ¿Sabe cómo actuar frente a una emergencia en casa? La licenciada Marina Carrión, docente del Instituto Daniel Alcides Carrión, comenta que primero es importante diferenciar dos conceptos: emergencia y urgencia.

"Una emergencia es toda situación donde corre en riesgo la vida de la persona y se debe actuar de inmediato, una urgencia es toda situación que no amenaza la vida de la persona pero que necesita atención en un tiempo prudente", agrega.

QUEMADURAS

En el caso de las quemaduras, lesiones que perjudican los tejidos del cuerpo que puede ser causadas por el calor, sustancias químicas, el sol, entre otros. Tenemos tres tipos de quemaduras: primer grado, segundo y tercer grado, siendo las más peligrosas las dos últimas, y necesitan ser tratadas de inmediato.

"En caso de quemadura de primer grado, caracterizada por presentar enrojecimiento y ardor, se recomienda dejar correr el agua del grifo unos 10 a 15 minutos. En caso la piel esté intacta, aplicar una crema para quemaduras (Sulfadiazina de plata, gel de aloe o para escaldaduras, que son regeneradoras de piel). Es opcional cubrir con gasa", comenta.

Para quemaduras de segundo grado, que presentan ampollas y lesiones abiertas, la especialista recomienda "sumergir en agua la zona afectada o compresas con agua hervida o agua embotellada".

"Si tiene ropa adherida, no quitarla, porque puedes lesionar más. En caso de haber fuego, cubrir con una manta o rodar en el suelo, no correr. Si vas a cubrir la zona porque vas a trasladar al paciente, tendrás que hacerlo con una sábana limpia empapada en agua, así no se pega en la piel", menciona.



Para quemaduras de tercer grado, que presentan lesiones que afectan todas las capas de la piel y hasta veremos lesiones abiertas profundas, la licenciada Carrión resalta que se debe cubrir la lesión con una sábana o manta limpia que este empapada en agua, y trasladar al paciente de inmediato al hospital.

CORTES

Frente a una herida producida por un objeto afilado, la especialista recomienda:

- Hacer presión en la lesión para evitar hemorragias.

- Verificar qué tipo de corte es, ya que según su profundidad y gravedad será clave trasladar al paciente.

- Si es un corte no profundo, lavar la herida con agua y jabón, y cubrir con una gasa limpia. Jamás usar alcohol en las heridas o similares ya que causa irritación.

- En caso de una eventración, o salida de algún órgano, no se debe de devolver a su lugar, solo hay que cubrir la zona con una tela empapada en agua (hervida fría o de botella) y trasladar al herido de inmediato a un centro de salud.

EXPLOSIÓN DE PIROTÉCNICOS



La licenciada Carrión menciona que pueden ocurrir lesiones por quemadura por contacto, heridas o amputación. En estos casos se recomienda:

- Mantener la calma.

- Si hay fuego, utilizar una manta o pedirle al afectado que ruede en el suelo, no correr.

- Si es una quemadura de primer grado sumergir en agua por 7 a 10 minutos.

- Si es una quemadura de segundo grado y presenta ampollas, no reventarlas, cubrir la zona con una tela mojada y llevar a la persona afectada al hospital de inmediato.

- Si presenta lesiones como heridas o amputación, no quitar la ropa adherida, mojar la zona y envolver con una tela mojada con agua hervida fría o agua embotellada y trasladar al afectado al hospital más cercano.

INTOXICACIÓN

En estos casos, la especialista recomienda:



- Comprobar si se trata de una intoxicación e identificar de qué tipo es.

- En caso de inhalación, retirar a la persona a un lugar más ventilado.

- Si es por exposición protegerte antes de tocar al paciente, retíralo del lugar contaminado, cambiarlo de ropa, bañarlo (es en caso de estar consciente) para no continuar con la exposición.

- En caso de ingestión, verificar qué ha ingerido (si fue un químico no producirle el vómito). En caso de vomitar hay que despejar vías aéreas.

- En caso de inyección, comprobar si tiene pulso, respira y si está consciente.

- En la mayoría de los casos mencionados se deberá llamar a emergencias o trasladar al afectado al hospital más cercano.





BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS El botiquín de primeros auxilios es esencial para la atención inmediata y adecuada de personas lesionadas o que sufren de alguna enfermedad. Este debe contener: - Manual de primeros auxilios

- Lista de números de Emergencia

- Materiales de curación: o Gasas estériles

o Algodón

o Curitas

o Esparadrapo

o Venda elástica

o Guantes descartables (estéril o no estéril)

- Instrumentos:

o Tijera

o Pinza

- Materiales para Asepsia:

o Alcohol

o Agua Oxigenada

o Jabón

o Agua estéril, suero o una botella de agua limpia pequeña

o Toallitas húmedas o desinfectantes - Medicamentos habituales que no se vendan con receta médica. (en caso de tener en casa pacientes con alguna patología diagnosticada guardar algún medicamento que use).

- Cremas para quemaduras y cremas para golpes

- Termómetro

- Tela o sabana limpia

- Linterna Recordar: 1. Leer el manual de primeros auxilios para estar preparados y enseñar a la familia.

2. Debe estar ubicado en una zona accesible y de fácil manejo (no debe estar al alcance de los niños).

3. Revisar el botiquín regularmente y que este en óptimas condiciones.

4. Reponga los artículos o medicamentos usados o caducados.



BUSCAR AYUDA ESPECIALIZADA



La licenciada Carrión menciona que es tiempo de llamar a Emergencias si el paciente se encuentra herido de gravedad, presenta lesiones o amputaciones, contusión por golpes o caídas de gravedad, está inconsciente, no respira o no hay latidos en el corazón. Se deberá Llamar a emergencias (SAMU 106, Bomberos 116 y Policía 105) y recibir indicaciones para poder actuar.

"Recordar estas tres letras PAS: P (Proteger), A (Avisar), S (Socorrer). Por ello debemos actuar rápidamente ya que cada segundo es valioso para el paciente. Mantener la calma, preguntar si alguien conoce de primeros auxilios, observar que el entorno sea seguro, no dejar al paciente, verificar si el paciente este consciente (se mueve, se queja o responde) o inconsciente (no responde a ningún estímulo)", comenta.

Además, la especialista resalta algunas otras recomendaciones:



- Comprobar si el paciente tiene pulso (latidos del corazón).

- Comprobar si el paciente respira.

- Observar si el paciente tiene lesiones (hemorragias o fracturas expuestas).

. No moverlo en caso de ser necesario y corra en riesgo su vida.

