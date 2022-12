Salud 2023: ¿cuáles son los principales retos en el acceso a la medicina en el Perú?

La pandemia de la COVID-19 ha puesto mayor atención a los retos en el campo de la salud en el Perú, entre ellos, la importancia del liderazgo en sanidad y seguridad sanitaria, fomento del desarrollo tecnológico y acceso a la salud sin importar las barreras geográficas. También es importante dar visibilidad a problemáticas como la muerte materna o neonatal, la atención infantil, la igualdad de género y la salud mental.

El médico epidemiólogo Leonid Lecca, director general de Socios En Salud y especialista en Salud Pública, comenta que en el 2023 necesitamos abordar retos para mejorar nuestro sistema de salud, pero sobre todo “centrarnos en el primer nivel de atención con mayor presupuesto, mejor infraestructura, mejor equipamiento e insumos, personal entrenado y suficiente y sistemas que ayuden a una entrega de servicios de salud oportunos, de calidad y con equidad”, ya que “a la vez esto nos permite estar listos para enfrentar futuras emergencias sanitarias”.

El doctor Lecca sostiene que no se debe esperar a que las personas lleguen a los servicios de salud, sino que se necesitan incluir estrategias innovadoras que acerquen la salud a diferentes comunidades.

“Si queremos que nadie se quede atrás, (debemos) centrar esfuerzos para llegar a los más pobres y vulnerables, a las comunidades que muchas veces no tienen voz y que por diversas barreras estructurales como falta de dinero, distancia, estigmas, entre otras razones, no acceden a los servicios de salud, estos deben incluir incorporar formalmente los modelos comunitarios donde es la misma comunidad informada, entrenada y con recursos y capacidades particulares quienes asumen un rol activo en la cadena de la entrega de los servicios de salud”, afirma.

Además, Lecca agrega que la equidad es clave para un sistema de salud justo. “Necesitamos que el abordaje de la salud sea con equidad, que por tanto sea también integral y multisectorial, enfocado en las familias que padecen enfermedades y que viven en pobreza. Es difícil cuidar a una persona si en su casa no tiene qué comer, tal vez hoy podrá tomar sus pastillas, pero mañana ya no porque no puede comprarlas. Entonces, necesitamos que nuestro sistema de salud entienda que los servicios de protección social son claves para que una persona recupere su condición de salud”, comenta.

FRENTE A LAS ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

El diagnóstico oportuno y el tratamiento de enfermedades oncológicas es otro reto de la salud pública peruana. La doctora Ana Ramos, médica internista y directora médica de Pacífico Salud EPS, menciona que la enfermedad oncológica cuenta con amplia inversión a nivel mundial para evaluar la inteligencia artificial, la big data, la robótica, así como otras tecnologías que puedan ayudar al tratamiento de neoplasias.

“Hay muchos temas que se está investigando. Sin embargo, algo concreto se puede hablar principalmente sobre tratamientos. Hay muchos avances en relación al tratamiento como las terapias biológicas, la inmunoterapia y el tratamiento genético, donde lo que se busca, en la actualidad, es atacar directamente las células malignas, dejando sin atacar a las células buenas, haciendo esa diferenciación y eso es muy importante. Además de eso se está utilizando ya la terapia génica donde se elige qué tipo de medicamentos usar detectando el cómo algunos estudios genéticos del tumor. Entonces, ya es muy especializado y diferenciado el tratamiento que puede ser muy individual para cada persona. Creo que este es un gran avance, en relación al cáncer, que se ha obtenido de las múltiples investigaciones a nivel mundial”, agrega.

Además, la doctora Ramos menciona que durante la pandemia se cerraron los centros de detección de cáncer y centros ambulatorios a nivel nacional. “Los centros de salud no podían recibir más personas (por los protocolos frente a la COVID-19) y se priorizaron los tratamientos de enfermedades agudas o de emergencia. Junto al temor de la población, un temor válido, de acudir a los centros de salud (y contagiarse), las coberturas de los chequeos preventivos bajaron mucho a nivel nacional en la época de la pandemia. Es algo que hemos perdido: la oportunidad de hacer detección temprana de cáncer y eso se ha traducido a que a la actualidad los pacientes con cáncer han llegado en estadios más avanzados a ser diagnosticados”, añade.

“La tecnología no necesariamente está en la cabeza de todos los peruanos y creo que es un punto importante sobre todo por los presupuestos que deben darse a nivel público, es muy importante que a través del Minsa se defina este tema de financiamiento, pero además también de capacitación de los actores en general, personal médico y también personal de radiólogos para detectar mejor todos los estudios y a todos los que están relacionados al diagnóstico del cáncer. Entonces, financiamiento y educación”, resalta.

Además, Ramos sostiene que “el cáncer es una enfermedad que está creciendo y como primer lugar de prevalencia está el cáncer de mama”.

“Entonces, en general, las empresas están fomentando a sus trabajadores que hagan uso de su beneficio de chequeo preventivo que es muy importante, tomar acción”, sostiene.

COBERTURA DE VACUNACIÓN FRENTE A ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Finalmente, Susan Gonzales, especialista en salud pública, licenciada en enfermería, magister en docencia universitaria y directora de la EAP. de Enfermería de la Universidad Norbert Wiener, menciona que “tenemos que homogeneizar los modelos de atención, es importante tener un solo modelo y así evitar diferentes formas de trabajo”.

“Tenemos que insistir en la necesidad de los sistemas nacionales tanto públicos como universales, que tienen que estar basados y centrados en la atención primaria y la salud pública. Esta pandemia nos ha puesto el centro en la salud pública como una autoridad sanitaria y vigilante, pero sobre todo tenemos que realizar más refuerzos en las estructuras de la salud pública, que el personal que comanda tenga las habilidades y destrezas, pero sobre todo las competencias para poder manejarlas. Gestionar pandemias es organizarnos mejor, pero también es tener un solo proceso de acción comunitaria, y eso nos va a llevar a la fortaleza de mejorar la salud”, añade.

