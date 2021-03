Vacunación contra la COVID-19: La importancia de completar las dosis para lograr la respuesta inmune esperada

En medio de la pandemia de la COVID-19, el mundo implementa la campaña de vacunación más grande la historia, con laboratorios que trabajan al 100% para cumplir con la demanda exigida por todos los países. A nivel mundial, más de 507 millones de dosis administradas. Israel es el país con más población vacunada completamente, superando el 54% de sus habitantes con dos dosis.

¿Es importante la vacunación completa frente a la COVID-19? La respuesta es sí: mientras la primera dosis produce una buena respuesta inmune, que se activa después de dos semanas de aplicarse, la segunda dosis aumenta esa respuesta y hace que la inmunidad sea más fuerte. Si bien la vacunación no evitará la infección con el SARS CoV-2, sí reducirá en 100% los casos graves que necesiten hospitalización en unidades de cuidados intensivos, así como la mortalidad.

El médico epidemiólogo Manuel Loayza, docente de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, resalta que las vacunas contra la COVID-19 son eficaces para protegernos y evitar que nos enfermemos gravemente.

“Una vez puesta la vacuna, a dos semanas, se generan anticuerpos que neutralizan la invasión del virus en nuestro cuerpo. Sin embargo, dependiendo de los estudios clínicos, se ve cuál es la eficacia real en la generación de suficientes anticuerpos para proteger. Es por eso que todas las vacunas, a excepción de Johnson & Johnson, necesitan dos dosis para tener una efectividad segura en las personas vacunadas”, menciona.

Por su parte, la doctora Carolina Cucho, jefa del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica Hospital Nacional Dos de Mayo, explica que, de acuerdo a los estudios realizados y el tipo de vacuna, es importante cumplir con las dosis recomendadas porque desencadenan la respuesta inmune necesaria.

“De esa manera podemos decir que la persona se encuentra protegida de adquirir una infección severa, ya que la primera dosis prepara al sistema inmune en reconocer y atacar a la proteína S que se encuentra en la superficie del SARS-CoV-2, mientras que la segunda dosis aumenta los niveles de los anticuerpos para brindar una mayor protección, esto se ha visto con las vacunas de ARNm”, sostiene.

El doctor Julio Cachay, infectólogo de la Clínica Ricardo Palma, resalta que es importante que la persona reciba las dosis completas de la vacuna contra el nuevo coronavirus porque “de esa forma alcanzamos y logramos obtener los niveles adecuados de anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos que van a dar la protección contra la infección”.

¿REDUCIR LA DOSIS AFECTARÍA LA PROTECCIÓN?

La doctora Cucho menciona que la mayoría de vacunas contra la COVID-19 que se usan en el mundo trabajan con dos dosis, por lo que “fue muy cuestionado en Europa, por ejemplo, colocar solo una dosis para poder abarcar a la mayor parte de la población y a medida que iban llegando las vacunas se realizaba la colocación de la segunda dosis”.

“En el caso de que no funciona la entrega a tiempo de las vacunas ¿qué asegura que estés completamente protegido? Por otro lado, se ha referido que podría ser posible extender el tiempo hasta dos semanas más del tiempo entre una y otra vacuna, pero igualmente esto se debe ver con los estudios de las vacunas que se vienen aplicando y serían casos excepcionales si es que llegara a ocurrir”, afirma.

La especialista sostiene que en personas que ya tuvieron la infección por COVID-19, “refieren que con una dosis ya se encuentran protegidos según estudios, por ejemplo, en Estados Unidos con las vacunas de Pfizer o Moderna, los hallazgos mostraron que la respuesta inmune a la primera dosis de la vacuna en una persona que ya ha tenido COVID-19 es igual o, en algunos casos, mejor que la respuesta a la segunda dosis en una persona que no ha tenido COVID-19”.

“Si bien se necesita más investigación, los resultados plantean la posibilidad de que una dosis sea suficiente para alguien que haya sido infectado con SARS-CoV-2 y haya generado anticuerpos contra el virus. En Francia han considerado esta política de administración en los que tuvieron el antecedente de la infección por COVID-19”, añade.

Pero no todas las vacunas requieren de dos dosis, lo que llevaría a que con una sola administración se logre la vacunación completa. El doctor Loayza explica que, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson, que necesita solo una dosis, muestra una eficacia del 72% en prevenir la infección en todas las variantes de la COVID-19 y un 86% de efectividad en la prevención de casos severos de la enfermedad.

El doctor Cachay menciona que con respecto a las vacunas contra la COVID-19, hay algunos avances sobre la posibilidad de aplicar solo una dosis.

“Se está observando que algunas de las vacunas que tienen formato ARNm tienen por sí mismas, por su misma composición molecular, la capacidad de obtenerse niveles protectores con una sola dosis que no estaría interfiriendo la eficacia que daría una vacunación con dos dosis”, menciona.

TRAS LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

El doctor Loayza explica que luego de completar la vacunación contra la COVID-19 se debería seguir tomando precauciones en espacios públicos.

“Usar una mascarilla, mantener un metro de distancia de las personas, evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación, continuar con las medidas de higiene de manos con jabón o alcohol son pertinentes”, menciona.

En la misma línea, la doctora Cucho afirma que, a pesar de que se haya recibido la vacuna contra la COVID-19 se tienen que seguir adoptando las medidas.

“La vacuna nos proporciona la inmunidad al virus del SARS-CoV-2 , mientras que el uso de las mascarillas, distanciamiento social, higiene de manos es para reducir solamente la transmisión pero no brindan la inmunidad. Todavía no sabemos si la vacuna previene que un individuo sea portador del SARS-CoV-2 y lo transmita a otros, por lo que es importante usar una mascarilla y distanciarse físicamente incluso después de haber sido vacunado. Los investigadores aún no han podido estudiar cuánto tiempo las vacunas confieren inmunidad a la enfermedad”, explica.

Finalmente, el doctor Cachay resalta que, una vez concretadas las dosis recomendadas para las vacunas contra la COVID-19, se alcanza los niveles protectores de anticuerpos.

“A partir de la segunda semana de la última dosis tendría una mayor resistencia contra la infección al SARS CoV-2. Sin embargo, las medidas de protección deben continuarse en todo momento”, finaliza.