Salud mental: Cuatro maneras de cuidarla durante el embarazo

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que nos permite reflexionar sobre la importancia de vivir una vida plena y feliz. En ese sentido, es importante cuidar este ámbito también a las gestantes, pues son quienes en este periodo son más vulnerables a sufrir de depresión.

“Esta etapa es compleja, pues cada embarazo es diferente, lo que hay que tener presente es que es una etapa de cambios tanto físicos, cómo psicológicos y porqué no del entorno, para lo cual muchas veces las madres y padres no están preparados. Sobre los cambios psicológicos, las gestantes atraviesan diferentes estados anímicos, que tanto ella, su pareja y quienes la rodean, deben estar conscientes y atentos para brindarle soporte a las necesidades que vayan surgiendo - es importante que la madre se sienta con apoyo para reconocer, expresar y sobrellevar sus emociones- a fin de asegurar, el equilibrio emocional que necesita para no afectarse y afectar de alguna manera al bebé que viene en camino”, menciona el psicólogo familiar Mijail Surpachin, especialista de la Fundación Baltazar y Nicolás.

Por ello, el especialista brinda algunos consejos que deben tener en cuenta las gestante para cuidar su salud mental durante esta etapa:

1. Llevar una alimentación sana

Durante el embarazo las mujeres suelen tener diversos tipos de antojos. Pero es importante mantener una alimentación saludable que pueda aportar todas las vitaminas que se requieren para la madre y el buen desarrollo del bebé.

2. Realizar actividad física

Siempre y cuando el doctor te permita, realizar alguna actividad física, ya que cuenta con muchos beneficios como mejorar el sueño y mantener un peso adecuado. También, puedes practicar mindfulness, yoga o algún otro tipo de ejercicios que no requieran tanto esfuerzo.

3. Mantener comunicación con tus familiares y amigos

Siempre es bueno conversar y expresar lo que pensamos y sentidos con las personas más cercanas y de confianza.

4. Se amable contigo misma

Durante esta etapa, es importante que no dejes de lado las cosas que más te gustan hacer. Por ejemplo encontrar un tiempo para salir de compras, visitar un spa, una sesión de masajes, entre otras. En línea con ello y con el propósito de fomentar y cuidar la salud mental, la Fundación Baltazar y Nicolas, a través de su proyecto Mis Primeros Tres (MPT) viene impulsando la segunda edición de la campaña “Cuida de ti”, enfocando la importancia de la salud emocional de la madre, padre o cuidador para la crianza de sus hijos menores de 3 años para una crianza positiva.

NUESTROS PODCASTS

Espacio Vital

Día mundial de la salud mental

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de incentivar el cuidado y la protección a la salud mental. La OMS alertó que en esta etapa de "declive" de la pandemia por la COVID-19, las cifras de personas con ansiedad y depresión se han incrementado en un 25% en el mundo.