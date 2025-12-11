Alianza Lima: ¿qué resultados necesita para clasificar a las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Alianza Lima hizo historia en el Mundial de Clubes de Vóley al conseguir su primera victoria y el de un equipo peruano en la competición ganándole al Zhetysu VC.

El cuadro blanquiazul logró recuperarse de la derrota en el debut ante Osasco y se hizo de un resultado clave, que le da la oportunidad de llegar al último día de la fase de grupos con posibilidades de clasificación a las semifinales.

Las dirigidas por Facundo Morando jugarán en la tercera fecha del grupo A ante el poderoso Scandicci italiano, equipo que ya está clasificados. ¿Cuáles son sus opciones?

Las opciones de Alianza Lima para avanzar en el Mundial de Clubes de Vóley

Si Alianza Lima pierde por 3-0 o 3-1 ante Scandicci, será eliminado del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Ese resultado, sin sumar puntos, le será insuficiente, más allá de lo que pase en el choque entre Osasco y Zhetysu.

Si Alianza Lima pierde 3-2 frente a Scandicci, podrá avanzar solo si Zhetysu derrota 3-0 o 3-1 a Osasco.

Si Alianza Lima gana 3-2, clasificará a las semifinales ante cualquier victoria de Zhetysuy frente a Osasco.

Si Alianza Lima gana 3-1, necesitará que Osasco no derrote a Zhetysu ni por 3-0 ni por 3-1. Cualquier otro resultado le da la clasificación a las bicampeonas peruanas.

Si Alianza Lima gana 3-0, el único resultado que necesitará es que Osasco no derrote a Zhetysu VC por 3-0.

Criterios para desempate en el Mundial de Clubes de Vóley

Total de victorias (partidos ganados, partidos perdidos).



(partidos ganados, partidos perdidos). En caso de empate, se aplicará el siguiente criterio de desempate: Mayor cantidad de puntos obtenidos



Si los equipos aún siguen empatados, la FIVB revisará los resultados para romper el empate en el siguiente orden:

Cociente de sets: si dos o más equipos han obtenido la misma cantidad de puntos, serán clasificados según el cociente que resulte de dividir el número total de sets ganados entre el número total de sets perdidos.

si dos o más equipos han obtenido la misma cantidad de puntos, serán clasificados según el cociente que resulte de dividir el número total de sets ganados entre el número total de sets perdidos. Cociente de puntos: si el empate persiste tras aplicar el cociente de sets, los equipos serán clasificados según el cociente que resulte de dividir el total de puntos anotados entre el total de puntos perdidos durante todos los sets.



Tabla de posiciones: Mundial de Clubes de Vóley 2025

Grupo A

Pos EQUIPO GANADOS PUNTOS SET RATIO POINT RATIO 1. Savino del Bene Scandicci (ITA) 2 6 MAX 1.209 2. Osasco (BRA) 1 3 1.000 1.084 3. Alianza Lima (PER) 1 3 0.750 0.881 4. Zhetysu VC (KAZ) 0 0 0.166 0.897

Programación de la fecha 3 / Grupo A

Jueves 11 de diciembre

3:00 p.m. | Scandicci vs. Alianza Lima

6:30 p.m. | Osasco vs. Zhetysu VC