Atención, Alianza Lima: equipo de Asia anunció su retiro del Mundial de Clubes de Vóley 2025

El Campeonato Mundial Femenino de Clubes de la FIVB 2025 está cada vez más cerca. Brasil es el país sede de la competencia que se llevará a cabo del 8 al 14 de diciembre en Sao Paulo.

Son ocho los equipos clasificados al certamen, entre los que está Alianza Lima, luego de obtener el segundo puesto del último Sudamericano. Con pocas semanas por delante para el estreno del certamen, uno de los participantes tomó la decisión de desistir de su participación.

El subcampeón de Asia renuncia al Mundial de Clubes

El VTV Binh Dien Long An, equipo vietnamita que se hizo del segundo lugar en la última edición de la Liga de Campeones AVC 2025, decidió que no participará del Mundial a pesar de tener su boleto de clasificación.

La directiva del equipo toma esta postura porque el calendario de la Federación Internacional de Voleibol coincide con los Juegos del Sudeste Asiático 2025, que se llevará a cabo en Tailandia.

A esta competición se presentará la selección de Vietnam, que tiene como objetivo ganar la medalla de oro en la disciplina femenina. El VTV Binh Dien Long An aporta una gran cantidad de jugadoras al representativo nacional, por lo que el club considera no tienen garantías de llegar en su mejor forma posible al Mundial de Clubes en Brasil.

El entrenador y 5 jugadoras del equipo fueron elegidos por el seleccionado vietnamita. El club determina que la representación por su país recibe la máxima prioridad.

Sin uno de los elencos que pertenecen a la confederación asiática, la FIVB todavía no se ha pronunciado respecto a si el Mundial continuará con 7 equipos o tomará su lugar el cuadro que fue tercero en la Liga de Campeones AVC 2025, que fue el Nakhon Ratchasima Qmin de Tailandia.

El formato del Mundial de Clubes distribuye a los equipos en dos grupos de cuatro integrantes. Tras disputar tres partidos, los dos mejores de cada zona avanzan a las semifinales.

Alianza Lima será el primer equipo peruano en jugar el Mundial de ClubesFuente: Alianza Lima

¿Qué equipos jugarán el Mundial de Clubes 2025?