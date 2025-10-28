Miguel Trauco reveló cómo se vivió en Alianza Lima el tricampeonato de Universitario

Miguel Trauco habló de la actualidad de Alianza Lima a pocas semanas de la culminación de la Liga1 Te Apuesto. Además, dio su opinión sobre la actual temporada en la cual Universitario de Deportes se proclamó tricampeón nacional.



Asimismo, indicó que la hinchada blanquiazul presionará por el título el cual no gana desde la temporada 2022.

“Ya el hecho de saber que vas a jugar en un equipo grande viene con esa condicionante. Sabes que la hinchada va a estar ahí exigiendo campeonatos y uno como jugador se prepara para eso, pero sabe también que en el fútbol se gana, pierde o empata”, comentó.



En otro momento, Trauco recordó que empezó con la ilusión de ser campeón con Alianza, a pesar de ser un hincha confeso de Univesitario.

“Comienzas el campeonato con la ilusión de querer salir campeón y en el transcurso del año se vienen dando circunstancias que por ahí te vas desviando de eso, pero intentas dar lo mejor”, sostuvo al programa 'Hazme el Guante' de José Carvallo y Diego Penny.

Miguel Trauco pudo llegar a Cristal

Trauco, que jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana, dio a conocer que tuvo un acercamiento con Sporting Cristal antes de su llegada a Alianza Lima. "Hablé con 'Yoshi' (Yotún), mi representante también quería la propuesta de Cristal", comentó.

El exjugador de Flamengo y Saint Étienne afirmó que no tenía en sus planes regresar al fútbol peruano, pero cambió de parecer por problemas personales con su pareja.

"Lo que pasa es que veníamos de una etapa medio complicada como pareja, por el cual también yo opté por venir acá a jugar en el Perú porque no estaba en mis planes regresar. Entonces pasaron algunas cosas personales que hizo que yo cambiara de decisión y poder estar aquí", sentenció el exjugador de Flamengo y Saint Étienne.