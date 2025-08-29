Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Buscará el tricampeonato: Alianza Lima volvió a los entrenamientos pensando en la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima es bicampeón de la liga peruana.
Alianza Lima es bicampeón de la liga peruana. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima también tiene la mente puesta en el Mundial de Clubes 2025, que se disputará a en diciembre próximo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer que su equipo femenino de vóley retornó a los entrenamientos pensando en el tricampeonato nacional de la Liga Peruana de Vóley, que podría arrancar a mediados de octubre próximo.

Clarivett Yllescas, Diana de la Peña, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez e Ysabella 'Chabelita' Sánchez se mostraron contentas al regresar a los trabajos del cuadro de La Victoria.

Alianza Lima es el gran favorito para adueñarse una vez más con el título del certamen local, aunque también la preparación tiene en la mira al Mundial de Clubes de este año.

Alianza Lima organizaría un cuadrangular internacional previo al Mundial de Clubes de Vóley, que será disputado por ocho equipos: el campeón y el subcampeón de Sudamérica, el campeón y subcampeón de Europa, el campeón y subcampeón de Asia, el campeón de África y el equipo anfitrión.

El cuadro íntimo seguirá contando con Facundo Morando como entrenador, se puso el buzo de DT de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025, en Tailandia.

Fichajes de Alianza Lima:

Sandra Ostos (Atacante / Opuesta) - Perú

María Alejandra Marín (Armadora) - Colombia

Yanlis Féliz  (Atacante / Opuesta) - República Dominicana

Elina Rodríguez (Atacante) - Argentina

Aline Tim Rodrigues (Central) - Portugal

Doris Manco González (Armadora) - Colombia

Alianza Lima
Alianza Lima bicampeón de la liga peruana. | Fuente: Alianza Lima Vóley

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Alianza Lima Más vóley Vóley

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA