Buscará el tricampeonato: Alianza Lima volvió a los entrenamientos pensando en la Liga Peruana de Vóley 2025

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer que su equipo femenino de vóley retornó a los entrenamientos pensando en el tricampeonato nacional de la Liga Peruana de Vóley, que podría arrancar a mediados de octubre próximo.

Clarivett Yllescas, Diana de la Peña, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez e Ysabella 'Chabelita' Sánchez se mostraron contentas al regresar a los trabajos del cuadro de La Victoria.

Alianza Lima es el gran favorito para adueñarse una vez más con el título del certamen local, aunque también la preparación tiene en la mira al Mundial de Clubes de este año.

Alianza Lima organizaría un cuadrangular internacional previo al Mundial de Clubes de Vóley, que será disputado por ocho equipos: el campeón y el subcampeón de Sudamérica, el campeón y subcampeón de Europa, el campeón y subcampeón de Asia, el campeón de África y el equipo anfitrión.

El cuadro íntimo seguirá contando con Facundo Morando como entrenador, se puso el buzo de DT de Argentina en el Mundial de Vóley Femenino 2025, en Tailandia.

Fichajes de Alianza Lima:

Sandra Ostos (Atacante / Opuesta) - Perú

María Alejandra Marín (Armadora) - Colombia

Yanlis Féliz (Atacante / Opuesta) - República Dominicana

Elina Rodríguez (Atacante) - Argentina

Aline Tim Rodrigues (Central) - Portugal

Doris Manco González (Armadora) - Colombia