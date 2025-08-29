Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Polonia vs. Bélgica: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Polonia vs. Bélgica: ¿dónde ver EN VIVO octavos del Mundial Vóley 2025?
Polonia vs. Bélgica: ¿dónde ver EN VIVO octavos del Mundial Vóley 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Polonia y Bélgica medirán fuerzas en Bangkok por la llave de los octavos de final del Mundial de Voleibol Femenino.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Polonia vs. Alemania EN VIVO: se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 08:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Polonia, número 3 del ranking mundial, libró una gran batalla en el cierre de la fase de grupos para terminar liderando en su zona y llegar con el ánimo a tope a los octavos de final del Mundial.

El conjunto albirrojo se medirá a Bélgica, el segundo del grupo B. Aunque Polonia es favorito, su rival ha mostrado mucha determinación, incluso contra Italia, siendo capaz de arrebatarle un set.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Polonia vs Bélgica: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Polonia consiguió el primer lugar del grupo G luego de sus triunfos sobre Vietnam, Kenia y el reñido 3-2 sobre Alemania. En tanto, Bélgica comenzó ganándole a Cuba y Eslovaquia en el grupo B, mientras que perdió 3-1 frente a Italia.

¿Cuándo y dónde juegan Polonia vs Bélgica EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Polonia vs. Bélgica se disputará el sábado 30 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Polonia vs Bélgica EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 08:30 a.m.
  • En Polonia, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.
  • En Bélgica, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.
  • En República Dominicana, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 09:30 a.m.
  • En Serbia, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 07:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 08:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 10:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 10:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 09:30 a.m.
  • En España, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.
  • En Japón, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 10:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Polonia vs Bélgica EN VIVO por TV?

El partido entre Polonia vs. Bélgica se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Polonia vs Bélgica: últimos resultados

  • 27/08/2025 | Polonia 3-2 Alemania – Mundial FIVB
  • 25/08/2025 | Polonia 3-1 Kenia – Mundial FIVB
  • 23/08/2025 | Polonia 3-1 Vietnam – Mundial FIVB

  • 26/08/2025 | Italia 3-1 Bélgica – Mundial FIVB
  • 24/08/2025 | Bélgica 3-0 Eslovaquia – Mundial FIVB
  • 22/08/2025 | Bélgica 3-0 Cuba – Mundial FIVB

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Vóley Selección de Polonia Selección de Bélgica Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA