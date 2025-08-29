Polonia vs. Bélgica: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Polonia vs. Alemania EN VIVO: se enfrentan este sábado 30 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 08:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Polonia, número 3 del ranking mundial, libró una gran batalla en el cierre de la fase de grupos para terminar liderando en su zona y llegar con el ánimo a tope a los octavos de final del Mundial.

El conjunto albirrojo se medirá a Bélgica, el segundo del grupo B. Aunque Polonia es favorito, su rival ha mostrado mucha determinación, incluso contra Italia, siendo capaz de arrebatarle un set.

Polonia vs Bélgica: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Polonia consiguió el primer lugar del grupo G luego de sus triunfos sobre Vietnam, Kenia y el reñido 3-2 sobre Alemania. En tanto, Bélgica comenzó ganándole a Cuba y Eslovaquia en el grupo B, mientras que perdió 3-1 frente a Italia.

¿Cuándo y dónde juegan Polonia vs Bélgica EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Polonia vs. Bélgica se disputará el sábado 30 de agosto en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 00 espectadores, aproximadamente.

#Thailand2025: Decider drama in Phuket 🔥



Poland 🇵🇱 and Germany 🇩🇪 delivered a nail-biting battle for the top of Pool G 🤯. It all came down to a thrilling 5th set, with Poland pulling through 19–17 💥 to close the pool phase in dramatic fashion 💪🏼.



📺 Watch the full match on… pic.twitter.com/8WjWu0gLVi — Volleyball World (@volleyballworld) August 27, 2025

¿A qué hora juegan Polonia vs Bélgica EN VIVO por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 08:30 a.m.



, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 08:30 a.m. En Polonia , el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m. En Bélgica , el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.



, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m. En República Dominicana, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 09:30 a.m.



En Serbia, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 07:30 a.m.



En Colombia, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 08:30 a.m.



En Argentina, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 10:30 a.m.



En Brasil, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 10:30 a.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 09:30 a.m.

En España, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 3:30 p.m.

En Japón, el partido Polonia vs. Bélgica comienza a las 10:30 p.m.



¿Qué canales transmiten el Polonia vs Bélgica EN VIVO por TV?

El partido entre Polonia vs. Bélgica se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

#Thailand2025 🇮🇹 Italy closes the 3rd round in style! 💥



With Egonu dropping 28 points 🔥 and young Nervini adding 14, the Azzurre powered past Belgium 3-1 🇧🇪



📺 Catch the action on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId



🏐 #Volleyball #WWCH #ElectrifyingThailand pic.twitter.com/mjAWLvl4BP — Volleyball World (@volleyballworld) August 26, 2025

Polonia vs Bélgica: últimos resultados

27/08/2025 | Polonia 3-2 Alemania – Mundial FIVB

25/08/2025 | Polonia 3-1 Kenia – Mundial FIVB

23/08/2025 | Polonia 3-1 Vietnam – Mundial FIVB