Alianza Lima anunciará un nuevo fichaje en la Noche Blanquiazul de Vóley: "Habrá sorpresas"

Alianza Lima es el actual bicampeón de la Liga Peruana de Vóley y está próximo a reaparecer en la nueva temporada. La primera aparición del renovado equipo ante su público será en la Noche Blanquiazul, el cuadrangular internacional en el que también participarán Regatas, Fluminense y River Plate.

El equipo íntimo continúa bajo la dirección técnica del argentino Facundo Morando y para este curso se sumaron al plantel la atacante nacional Sandra Ostos y las extranjeras Aline Timm, Yanlis Féliz, Doris Manco, Elina Rodríguez y María Alejandra Marín, todas de gran experiencia, no obstante, una voleibolista más llegará al equipo.

“Van a haber sorpresas”, dijo Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, que señaló que en la Noche Blanquiazul se conocerá al séptimo refuerzo para este año y que será del extranjero.

“El equipo está bien, casi completo. Se han acoplado muy bien, estamos contentos con las chicas que hemos traído para este año. Todos los equipos se reforzaron muy bien, va a ser un torneo más competitivo que el de la temporada pasada. Esto es gracias al esfuerzo de los clubes, no de la Federación”, expresó Uribe en diálogo con De Una.

Los retos de Alianza Lima en la siguiente temporada

El curso que está por iniciar será uno de los más cargados para Alianza Lima en la disciplina del vóley. Además de afrontar la Liga Peruana, disputará este año por primera vez en su historia el Mundial de Clubes y durante el 2026 acudirá al Sudamericano de Clubes, del cual es el último subcampeón.

“El tricampeonato (Liga) es la primera meta. El Mundial es difícil, si ganamos un partido o dos, sería increíble, están los ocho mejores equipos del mundo. Es complicado, pero el equipo está para pelear. En el Sudamericano la meta es quedar entre los dos primeros para clasificar otra vez a un Mundial”, expresó Cenaida Uribe.

“Hay un equipo muy parejo. Durante los amistosos, Facundo fue cambiando al total del equipo y seguimos jugando igual”, explicó respecto al nivel de su escuadra.

Alianza Lima en desacuerdo con la FPV

Alianza Lima tiene diferencias que se han hecho públicas con la Federación Peruana de Vóley, resaltando recientemente la programación de la primera fecha de la Liga, donde se agendó a las íntimas a pesar de haber acordado con anterioridad jugar en otra fecha por el desarrollo en simultáneo de la Noche Blanquiazul. Así, Alianza tiene decidido no acudir a la jornada inicial frente al Kazoku No Perú.

“Estas bases se han hecho contra Alianza. Es una locura. Estoy cansada de pelear, todo es más difícil, todo te complican. En lugar de trabajar más juntos, nada”, dijo Cenaida Uribe.

Uribe consideró que los clubes de la Liga Nacional no se encuentran unidos para hacer frente a la FPV.

“Los clubes ya no estamos unidos. Nos han partido. Comenzamos juntos, como el año pasado, pero cuando cada uno empieza a ver sus intereses, se va apagando. Sé que soy incómoda, digo las cosas como son, no me quedo callada”, sentenció.