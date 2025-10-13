¿Respuesta a Cenaida Uribe? Julieta Lazcano luce su avanzado embarazo con polo de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julieta Lazcano, quien formó parte del equipo de Alianza Lima Vóley, compartió una historia en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las recientes declaraciones de Cenaida Uribe, subgerente de vóley del club, en el programa ¡De una! de Radio Ovación.

En la publicación, Lazcano aparece luciendo su embarazo y vistiendo un polo con el escudo de Alianza Lima, acompañado de un mensaje:

“En la misma camiseta que defendí tanto, sigo sosteniendo lo mismo: respeto, entrega y amor por lo que hago. Hoy late algo distinto: gratitud, calma y la misma pasión de siempre”, escribió junto a un corazón azul.

La publicación llega pocos días después de que Uribe revelara detalles sobre la salida de la jugadora del club y expresara su decepción por la situación. Aunque Lazcano no mencionó nombres ni hizo alusión directa a la entrevista, su mensaje fue interpretado por los seguidores como una respuesta elegante y reflexiva frente a la polémica.

Julieta Lazcano lució polo de Alianza Lima para mostrar su embarazo.Fuente: Instagram: @julietalazcano

Cenaida Uribe: “Julieta Lazcano jugaba embarazada, yo no sabía”

La entrevista de Uribe hizo eco en el mundo del vóley ya que, como se recuerda, Lazcano había renunciado a Alianza Lima porque tenía otros planes en su vida familiar. Sin embargo, la razón era porque estaba esperando un bebé con su pareja, David Torres, expreparador físico del equipo blanquiazul.

“Julieta jugaba embarazada, yo no sabía porque ahora tiene como siete meses. En diciembre nace”. También señaló que la situación se agravó al descubrir que Lazcano mantenía una relación con un miembro del comando técnico.

“No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico. Lo primero que hice fue sacarlo a él (David Torres, analista de rendimiento y expreparador físico del club blanquiazul) porque eso no se permite. Me chocó un montón, no me di cuenta para nada”, afirmó.

Finalmente, la exseleccionada nacional lamentó que la relación profesional entre ambas terminara abruptamente y dejó claro que no existe vínculo alguno con la jugadora.

Julieta y David felices por la llegada de su primera hija juntos.Fuente: Instagram: @julietalazcano

Julieta Lazcano anunció así su embarazo

A inicios de octubre, la voleibolista argentina Julieta Lazcano anunció con gran alegría que espera su primer bebé junto a su pareja, David Torres, exanalista de rendimiento y expreparador físico del club blanquiazul.

A través de una emotiva publicación en redes sociales, Lazcano compartió varias fotografías donde luce su embarazo y muestra la ecografía de su hija, a quien llamarán India. El mensaje estuvo acompañado de palabras llenas de amor y gratitud.

