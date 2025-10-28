¡Alianza Lima rumbo a Brasil! Se confirmó la sede del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Anuncio oficial. La Federación Internacional de Voleibol dio a conocer este martes las sedes de la próxima edición del Campeonato Mundial de Clubes de Vóley 2025, para las categorías femenina y masculina.

Alianza Lima, que será el primer equipo peruano que disputará el Mundial de Clubes de Vóley, viajará a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde se reunirán ocho instituciones.

El certamen se realizará del 9 al 14 de diciembre y retorna a territorio sudamericano después de 31 años. Sao Paulo recibió el Mundial femenino de 1994 y 1991.

¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Son 8 equipos los que participarán de la prueba femenina y mantendrá para este año el formato de competencia de la edición anterior.

Los equipos del Mundial de Clubes de Vóley serán sorteados equitativamente en dos grupos. En esta fase, cada conjunto disputará tres partidos y los dos mejores ubicados en la tabla avanzarán a las semifinales. Los ganadores de cada llave avanzan al partido por el título, mientras que los perdedores se medirán en el juego por el tercer puesto.

Alianza Lima logró su boleto de clasificación para el Mundial al ser el subcampeón del último Sudamericano de Clubes. El conjunto dirigido por Facundo Morando llegarán al torneo tras los cotejos internacionales disputados en la Noche Blanquiazul y las primeras contiendas de la Liga Peruana de Vóley.

La FIVB dará a conocer en los próximos días cuál será el octavo equipo que completará la lista de participantes, ya que el VTV Binh Dien Long An de Vietnam, subcampeón continental de Asia, desistió de presentarse.

¿Qué equipos clasificaron al Mundial de Clubes de Vóley 2025?