Brasil vs Grecia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Brasil vs Grecia EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Brasil vs Grecia EN VIVO: se enfrentan este viernes 22 de agosto por la primera fecha del grupo C del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia), desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por SporTV 2 y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Grecia: ¿Cómo llegan a la fecha 1 del Mundial de Vóley Femenino 2025?



Brasil llega al Mundial de Vóley Femenino tras una buena campaña en la Liga de Naciones, donde llegó a la final, pero la perdió ante Italia.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Grecia en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



El partido Brasil vs Grecia se jugará este viernes 22 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 3700 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Grecia en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



En Perú , el partido Brasil vs Grecia comienza a las 7:30 a.m.

¿Qué canales transmiten el partido Brasil vs Grecia en vivo por TV?



El partido entre Brasil vs Grecia se podrá ver EN VIVO por TV a través de SporTV 2. Vía streaming, irá por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Grecia: lista de convocadas de Brasil al Mundial de Vóley Femenino 2025

Centrales: Diana, Lorena, Julia Kudiess y Luzia.

Armadoras: Macris y Roberta.

Opuestas: Rosamaria, Kisy y Tainara.

Punteras: Gabi, Helena, Julia Bergmann.

Liberos: Laís y Marcelle.